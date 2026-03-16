Нафта перевищила $105 на тлі прогнозів про затяжну війну в Ірані

Аліна Самойленко
Ситуація з цінами на нафту ускладнюється через критичні перебої у постачанні через Ормузьку протоку

Світові ціни на енергоносії в неділю ввечері продемонстрували стрімке зростання, сягнувши найвищих показників із липня 2022 року. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Вартість нафти марки Brent піднялася на 2,4% і зупинилася на позначці $105,66 за барель, тоді як американська нафта подорожчала на 2%, перевищивши $100. Такий стрибок зумовлений офіційними заявами Вашингтона про те, що воєнна кампанія проти Ірану може тривати ще кілька тижнів. Ситуація посилюється критичними перебоями у постачанні через Ормузьку протоку, яка залишається заблокованою для танкерів. Цей водний шлях забезпечує транзит близько 20% світової нафти, і його закриття стало причиною найбільшого в історії дефіциту пропозиції на ринку.

Попри попередні запевнення Білого дому щодо стабілізації судноплавства, Дональд Трамп визнав, що для розгортання сил ВМС США з метою супроводу танкерів знадобиться додатковий час. У зв'язку з цим президент звернувся до міжнародної спільноти із закликом до спільної координації зусиль для якнайшвидшого відновлення видобутку та безпечного транспортування сировини. Наразі ринки залишаються у стані високої напруги, оскільки чітких термінів розблокування логістичних шляхів у Перській затоці досі не визначено.

Як відомо, іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів. 

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак. 

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.

