Кнопки повертаються? Nokia заявила про появу нової серії телефонів

HMD випустить кілька телефонів Nokia до 2026 року

Фінська компанія HMD Global готується до випуску останньої ностальгічної серії кнопкових телефонів Nokia до закінчення терміну дії ліцензійної угоди з фінським брендом електроніки у 2026 році. За даними інсайдера smashx_60, компанія планує випустити кілька перевиданих версій «кнопочників» Nokia протягом 2025 року. Про це пише «Главком» із посиланням на GizmoChina.

Майбутня лінійка – це повернення до початку 2000-х з такими назвами, як Nokia 3510 4G, Nokia 5710XA 4G (2025), Nokia 130 Music (2G), Nokia 150 Music (2G) та Nokia 8310 4G. Це не смартфони, і вони не намагаються бути ними. Це навмисно прості кнопкові пристрої, створені для користувачів, які або віддають перевагу мінімалістичним телефонам, або шукають засоби цифрового детоксу.

Любителі Nokia отримають новий сюрприз

HMD вже має досвід відродження класичних моделей Nokia, і 5710XA – яскравий тому приклад. Модель 2022 року виділялася незвичайним дизайном із вбудованими бездротовими навушниками та фізичними кнопками управління музикою. Очікується, що версія 2025 року збереже ці особливості, але при цьому відмовиться від Micro USB на користь сучасного порту USB-C.

Нагадаємо на початку січня 2025 року стало відомо, що фінська компанія HMD Global, яка розробляє і продає смартфони Nokia, зняла їх з продажу. На сайті компанії телефони більше недоступні для купівлі.

До слова, фінська компанія Nokia не змогла здійснити перший дзвінок по мобільному телефону з Місяця. П'ять років тому NASA і Nokia підписали угоду про розвиток стільникової мережі на поверхні Місяця в рамках підготовки до створення постійного місячного маркера в майбутньому. Nokia мала випробувати перший телефонний дзвінок на поверхні Місяця, але місія провалилася.