Уряд Німеччини планує спрямувати понад €4 млрд на закупівлю нових ракет та супутнього обладнання для зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, у розпорядженні якого опинилися документи міністерств оборони та фінансів Німеччини.

Згідно з документами, близько €2,42 млрд планують витратити на закупівлю зенітних керованих ракет GEM-T. Ще майже €2 млрд спрямують на придбання транспортних засобів та пунктів управління вогнем.

Точну кількість ракет у документах не зазначено, однак базовий контракт передбачає замовлення щонайменше 480 одиниць. Постачання заплановано на період із 2030 до кінця 2033 року.

Авансовий платіж за ракети в розмірі близько €568 млн передбачено вже до кінця 2026 року. Очікується, що бюджетний комітет Бундестагу схвалить закупівлю у грудні.

Головним підрядником із виробництва ракет стане підприємство Comlog, яким спільно володіють MBDA Deutschland та американська оборонна компанія Raytheon.

Частина замовлення вартістю близько €28 млн призначена для поповнення запасів ракет Бундесверу, які раніше передали Україні.

До рамкового контракту, який планують укласти через Агентство НАТО з підтримки та закупівель, також долучаться Швеція, Нідерланди та Іспанія.

Нагадаємо, 17 листопада Німеччина та Норвегія домовилися про закупівлю озброєння для України. Берлін оголосив про виділення $300 млн у межах ініціативи PURL. Одним із ключових напрямів фінансування стане закупівля ракет для комплексів Patriot.

Раніше, у вересні, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про термінове постачання Україні додаткових ракет для Patriot із запасів Бундесверу. Кількість боєприпасів міністр не уточнив.