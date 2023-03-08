Розмова Байдена і Макрона: що буде з підтримкою України

Окрім українського питання, лідери двох країн обговорили виклики, які з’явилися перед світом через Китай

Президент США Джо Байден 7 березня провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Зокрема, спілкувалися про Україну. Про це йдеться на сайті Білого дому.

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«Обидва лідери обговорили свою підтримку України, включно з зобов'язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу, а також стягувати з Росії відшкодування за її агресію», – зазначила адміністрація американського очільника.

Також під час дзвінка Байден і Макрон підняли тему співпраці між США та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні й проговорили спільні зусиля з протидії викликам, які Китай «створює для світового порядку, заснованого на правилах».

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Крім того, політики підтвердили відданість тісній координації прискорення переходу до чистої енергетики.

Німецький канцлер Олаф Шольц 3 березня здійснив візит до Вашингтона, де поспілкувався з президентом США Джо Байденом. Лідери двох країн обмінялися думками про підтримку України.