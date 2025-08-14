Головна Світ Економіка
Bitcoin встановив новий історичний рекорд

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Bitcoin встановив новий історичний рекорд
Біткоїн торгувався більш ніж за 124 тис. доларів
фото: Reuters

Криптовалюта стабільно зростає у ціні завдяки сприятливому законодавчому клімату у США

У середу, 13 серпня, криптовалюта Bitcoin встановила новий історичний рекорд та торгувалась на пікові за понад 124 тисяч доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«У середу ввечері в Нью-Йорку вартість криптовалюти перевищила $123 500, перевищивши попередній історичний максимум $123 205,12, досягнутий 14 липня. О 8:38 ранку четверга в Сінгапурі ціна оригінального криптовалютного токена становила $124 000. Цей рубіж було досягнуто невдовзі після того, як індекс S&P 500 закрився на своєму рекордному рівні другу сесію поспіль, продовживши літнє зростання», – пише видання.

Станом на 8:20, криптовалюта подешевшала. Її вартість становила майже 123 тис. доларів за одну одиницю. Вночі вона коштувала 124,1 тисячі.

Bitcoin встановив новий історичний рекорд фото 1
скріншот

«Bitcoin стабільно зростав більшу частину минулого року завдяки сприятливому законодавчому клімату у Вашингтоні, який було створено президентом США Дональдом Трампом. Компанії, на чолі зі Strategy  Майкла Сейлора, стимулювали попит, наслідуючи популярну корпоративну тактику накопичення оригінальної криптовалюти. Ця стратегія нещодавно поширилася і на менших конкурентів, таких як Ether, що призвело до широкого зростання цін на цифрові активи», – пояснює видання.

Нагадаємо, Bitcoin почав активно дорожчати після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, адже він підтримує криптовалюти. У липні криптовалюта встановила також новий рекорд, коли менше ніж за добу подорожчала на 2,85%.

Кілька днів тому, 11 серпня, вартість другої за популярністю криптовалюти оновила багаторічний максимум. Йдеться про Ethereum (ETH), який оновив багаторічний максимум, перевищивши позначку $4,3 тис.

