Вартість другої за популярністю криптовалюти оновила багаторічний максимум
Курс ефіру сягнув позначки $4332
Курс ефіру або Ethereum (ETH) оновив багаторічний максимум, перевищивши позначку $4,3 тис. За тиждень вартість цієї криптовалюти збільшилася більш ніж на 20%. За даними coinmarketcap.com, курс ефіру досягнув позначки у $4332, максимуму з 9 грудня 2021 року, повідомляє «Главком».
6 серпня головний аналітик Bitget Раян Лі розповів, що головний фокус уваги інвесторів на ринку криптовалют зберігається на біткоїні, зростання деяких альткоїнів носить осередковий характер. На його думку, біткоін залишається найбільш стабільним активом. Він додав, що індекс альткоїнів зараз у районі позначки 30, тому поки що про альтсезон (період, коли більшість альткоїнів показують значно більше зростання, ніж біткоїн) говорити рано.
До слова, адміністрація Дональда Трампа закликала всі державні установи США якнайшвидше оновити регуляторні підходи до криптовалюти та забезпечити її повноцінне впровадження в національну економіку.
Раніше «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп підписав перший в історії країни масштабний закон, що регулює ринок криптовалют. Документ отримав назву GENIUS. Про це повідомляє CBS News із посиланням на заяву Білого дому.
Нагадаємо, на тлі стрімкого зростання цін на житло австралійський стартап Block Earner lock Earner запустив перший в Австралії іпотечний кредит, де можна використовувати біткоїни як заставу для початкового внеску на житло.
