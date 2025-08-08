Головна Гроші Економіка
За пів року ДТЕК сплатив понад 24 млрд грн податків

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
За перше півріччя 2025 року Група ДТЕК сплатила до бюджетів усіх рівнів 24,3 млрд грн податків
Компанія збільшила перекази до бюджету на чверть порівняно з минулим роком

За шість місяців цього року компанія ДТЕК сплатила 24,3 млрд грн податків. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«За перше півріччя 2025 року Група ДТЕК сплатила до бюджетів усіх рівнів 24,3 млрд грн податків – на чверть більше, ніж за той самий період 2024-го», – йдеться в ньому.

Зазначається, що таке зростання стало можливим завдяки стабільній роботі енергетиків у надскладних умовах, а також через інвестиції у виробництво.

«Кожна гривня цих податків – це підтримка армії, відновлення громад, зарплати лікарям і вчителям, допомога тим, хто потребує її найбільше», – підкреслили в ДТЕК.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим платником податків серед українських компаній.

Теги: ДТЕК інвестиції економіка податки

