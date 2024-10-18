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Світовий авіаційний гігант Airbus звільняє тисячі працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Світовий авіаційний гігант Airbus звільняє тисячі працівників
Airbus підтвердив масові звільнення
фото із відкритих джерел

Airbus оголосив про скорочення близько 2500 робочих місць у своєму підрозділі «Оборона та космос» до середини 2026 року

Airbus бореться зі «складним діловим середовищем» та планує масові звільнення. Протягом наступних 1,5 року роботу можуть втратити 2500 працівників.Про це пише Reuters.

Європейська аерокосмічна промисловість переживає важкі часи. Корпорація Airbus оголосила про свій намір скоротити 2500 робочих місць, що становитиме 7% від загальної чисельності персоналу 35 тис. осіб. Цей крок спричинений значним зниженням замовлень на продукцію оборонного та космічного спрямування. У своїй заяві компанія наголосила на необхідності адаптуватися до «складної ситуації в бізнесі» та пояснила, що хоче «оптимізувати організацію для підвищення конкурентоспроможності в майбутньому».

Наразі відомі лише загальні рамки цієї ініціативи. Більш детальну інформацію про зачеплені країни та розподіл зусиль на різних майданчиках група надасть на початку грудня, згідно з даними профспілок.

Airbus Defense and Space спеціалізується на виробництві військових літаків, дронів, ракет, космічних носіїв та штучних супутників. Незважаючи на те, що компанія залишається світовим лідером у виробництві телекомунікаційних супутників, вона стикається з падінням попиту на свою космічну продукцію.Істотно ускладнили фінансову ситуацію компанії також проблеми з військовим транспортним літаком A400M. Через сім років після запуску, цей проєкт все ще стикається з серйозними технічними збоями, що призвело до значного збільшення витрат. Спочатку на розробку літака планувалося витратити 20 мільярдів євро, але фактична сума становила 30 мільярдів євро.Крім того, A400M досі не виправдав очікувань з продажу як на європейському, так і на світовому ринку. Airbus довелося виділити 1,2 мільярда євро на підтримку цієї програми у 2023 році. 

За даними Euronews, компанія сподівається підвищити конкурентоспроможність завдяки створенню більш ефективної організаційної структури. В Airbus оголосили, що звільнення були пов'язані зі «складною ситуацією в бізнесі».

Генеральний директор Airbus Defence and Space заявив, що вся галузь зазнає труднощів, зокрема з перебоями в ланцюжках поставок та бюджетними обмеженнями. «В останні роки оборонний і космічний сектори зіткнулися з перебоями в ланцюжках поставок, швидкими змінами у військовій сфері та зростаючими бюджетними обмеженнями», – підтвердив генеральний директор Airbus Defence and Space Майк Шолхорн. 

Нагадаємо, рейтингове агентство S&P Global Ratings розглядає можливість зниження кредитного рейтингу американської авіабудівної корпорації Boeing, однієї з найбільших компаній США, до найнижчого, так званого «сміттєвого» рівня.За оцінками S&P, у 2024 році відтік коштів у Boeing складе $10 млрд, і він частково пов'язаний із витратами, зумовленими страйком. 

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Теги: промисловість літак звільнення

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