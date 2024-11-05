Вибори у США. Який вигляд має бюлетень для голосування

У бланку пропонується проголосувати за нового американського сенатора та делегата штату до Палати представників

У США 5 листопада тривають президентські вибори, на яких основними кандидатами на посаду глави держави є республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс. ТСН.ua опублікував зразок бюлетеня, за яким голосують американці.

Зверху на сторінці бюлетеня вказано місто голосування, дата та інструкції для американців.

Далі пропонується поставити «галочку» за одного з кандидатів у президенти, які вказані разом з віцепрезидентом. Цього року першим у списку є Дональд Трамп зі своїм соратником Джей Ді Венсом, другою — Камала Гарріс з Тімом Волзом. Наступними вказані представники інших американських партій, зокрема Лібертаріанської партії та Партії зелених.

Бюлетень на виборах у США 2024 фото: ТСН.ua

Також у бланку пропонується проголосувати за нового американського сенатора, делегата штату до Палати представників, та містяться інші питання місцевого значення.

Раніше ми показували, який вигляд мав бюлетень для голосування у Молдові.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вже проголосував у Флориді. Республіканець прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною Меланією Трамп.

Як повідомлялося, республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп звернувся до своїх виборців. Він закликав їх залишатися в чергах на виборчих дільницях незалежно від того, скільки часу на це піде.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News припустив, що може програти на виборах глави Білого дому. При цьому він вважає, що має істотну перевагу над його конкуренткою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.