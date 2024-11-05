Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори у США. Який вигляд має бюлетень для голосування

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибори у США. Який вигляд має бюлетень для голосування
У вівторок, 5 листопада, американці обирають президента
фото: скриншот відео

У бланку пропонується проголосувати за нового американського сенатора та делегата штату до Палати представників

У США 5 листопада тривають президентські вибори, на яких основними кандидатами на посаду глави держави є республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс. ТСН.ua опублікував зразок бюлетеня, за яким голосують американці.

Зверху на сторінці бюлетеня вказано місто голосування, дата та інструкції для американців.

Далі пропонується поставити «галочку» за одного з кандидатів у президенти, які вказані разом з віцепрезидентом. Цього року першим у списку є Дональд Трамп зі своїм соратником Джей Ді Венсом, другою — Камала Гарріс з Тімом Волзом. Наступними вказані представники інших американських партій, зокрема Лібертаріанської партії та Партії зелених.

Бюлетень на виборах у США 2024
Бюлетень на виборах у США 2024
фото: ТСН.ua

Також у бланку пропонується проголосувати за нового американського сенатора, делегата штату до Палати представників, та містяться інші питання місцевого значення.

Раніше ми показували, який вигляд мав бюлетень для голосування у Молдові.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вже проголосував у Флориді. Республіканець прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною Меланією Трамп.

Як повідомлялося, республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп звернувся до своїх виборців. Він закликав їх залишатися в чергах на виборчих дільницях незалежно від того, скільки часу на це піде.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News припустив, що може програти на виборах глави Білого дому. При цьому він вважає, що має істотну перевагу над його конкуренткою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп партії вибори у США місто Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим закінчаться вибори у США
Вибори в США: можливі наслідки для демократії та світу
30 жовтня, 09:35
Туристи зіштовхнулись із обманом у Туреччині
Афера року. У Туреччині гіди возять туристів до неіснуючих пам'яток
15 жовтня, 09:13
В Токіо невідомий кинув запалювальну суміш в будівлю партії
У Токіо офіс правлячої партії Японії закидали «коктейлями Молотова»
19 жовтня, 06:56
Лубінець: Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на тимчасово окуповані території України
Переселенці повертаються на окуповані території. Лідерка «слуг» назвала причину
23 жовтня, 20:20
НАЗК подало до суду, щоб встановити факт нецільового використання бюджетних коштів партією Порошенка
Переполох у партії Порошенка. «Європейська солідарність» може втратити державне фінансування Партійна каса
25 жовтня, 12:00
Кравчук: Багато в чому українці за кордоном можуть допомагати. У тому числі, коли відбуваються виборчі процеси в Європі
Останні вибори до Європарламенту. Надепка помітила цікавий «український» тренд
25 жовтня, 17:46
Із 30 жовтня розпочинаємо в Києві опалювальний сезон для житлового фонду
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли в оселях киян з'явиться тепло
29 жовтня, 11:40
Станом на 11:50 тридцять п'ять людей постраждали від цього удару, триває пошукова операція
Гостював у бабусі. Після удару РФ рятувальники шукають 15-річного школяра (оновлено)
31 жовтня, 12:47
Вибори у Сполучених Штатах Америки
Вибори в США. Онлайн результати на карті
Сьогодні, 20:00

Політика

На декількох дільницях у США було зупинено голосування через російські погрози
На декількох дільницях у США було зупинено голосування через російські погрози
Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через «брак довіри». Громадяни почали протести
Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через «брак довіри». Громадяни почали протести
Вибори у США. Який вигляд має бюлетень для голосування
Вибори у США. Який вигляд має бюлетень для голосування
Болгарська опозиція вимагає провести розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах
Болгарська опозиція вимагає провести розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах
Стало відомо, як Гарріс і Трамп проведуть вирішальну ніч після виборів
Стало відомо, як Гарріс і Трамп проведуть вирішальну ніч після виборів
Вибори в США. Онлайн результати на карті
Вибори в США. Онлайн результати на карті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
12K
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
9934
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes
9353
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють

Новини

В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Сьогодні, 18:15
У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua