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Boeing може стати найбільшим провалом США: компанія звільняє 17 тис. працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Boeing може стати найбільшим провалом США: компанія звільняє 17 тис. працівників
У 2024 році відтік коштів у Boeing складе $10 млрд
фото із відкритих джерел

Рейтингова агенція S&P Global Ratings планує зниження кредитного рейтингу Boeing

Рейтингове агентство S&P Global Ratings розглядає можливість зниження кредитного рейтингу американської авіабудівної корпорації Boeing, однієї з найбільших компаній США, до найнижчого, так званого «сміттєвого» рівня. Наразі світовий авіавиробник продовжує страждати від наслідків затяжного страйку робітників, пише Fortune.

За оцінками S&P, у 2024 році відтік коштів у Boeing складе $10 млрд, і він частково пов'язаний із витратами, зумовленими страйком. Через це компанія не може відновити темпи виробництва вузькофюзеляжних літаків: у липні та серпні таких авіалайнерів постачали по 30 штук щомісяця (при плані 38 літаків), а зараз їх взагалі не виробляють.

Проте страйк є лише останньою «кризовою цеглиною» для компанії, чиї неприємності почалися ще шість років тому з двох катастроф Boeing 737 Max, внаслідок яких загинуло 346 людей.

«Сміттєвий» рейтинг означає, що цінні папери компанії вважаються небезпечними для інвестування, оскільки великий ризик втрати грошей. Тому компанія залучає позикові кошти за підвищеними ставками.

Як повідомило рейтингове агентство Moody's минулого місяця, у Boeing борг у розмірі $4 млрд, що підлягає погашенню у 2025 році, а також борг у $8 млрд, що підлягає погашенню у 2026 році. Якщо страйк триватиме до кінця року, зниження кредитного рейтингу ймовірніше, попередила S&P. Загалом, за оцінкою Bloomberg, розмір боргів Boeing досяг рекордного значення в $52 млрд.

Новий генеральний директор Boeing Келлі Ортберг опублікував план реструктуризації компанії зі структурними змінами. До останніх відносяться скорочення: буде звільнено 10% працівників – це приблизно 17 тис. осіб. Причому під скорочення потрапляють не лише рядові робітники, а й керівники та менеджери. Через складності у виробництві літаків та розробці компанія перенесла поставку першого широкофюзеляжного авіалайнера Boeing 777X на рік – на 2026 рік.

Нагадаємо, раніше американська авіабудівна корпорація Boeing погодилася визнати провину в шахрайстві та злочинній змові для завершення розслідування Мін'юстом США двох авіакатастроф. 

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Теги: рейтинг Boeing розслідування страйк втрати

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