Імітація статевого акту? Трамп під час виступу зробив неоднозначий жест

Політик схопив мікрофонну стійку і зробив дивні жести руками та ротом

Під час республіканської передвиборчої акції в Мілуокі експрезидент Дональд Трамп імітував «статевий акт» на мікрофонній стійці. Цей момент неабияк обурив американське суспільство, повідомляють Independent та The New York Times.

Під час виступу з мікрофоном Трампа почалися технічні несправності. Кандидат у президенти США скаржився на мікрофон і сказав натовпу, що стійка була занадто низькою.

«Я прийшов сьогодні, я сказав, і, ви знаєте, це після чотирьох таких подій, які я чесно кажучи. Я маю на увазі, що я людина, чи не так? Заходжу, а тут проблема...», – пожалівся Трамп на технічні проблеми.

Політик схопив мікрофонну стійку і зробив жести рукою та ротом, а потім сказав: «Занадто низько».

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп спровокував справжній скандал на мітингу перед своїми прихильниками в Мілуокі. pic.twitter.com/QH0iUFrg8a — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 3, 2024

Короткий ролик з дивним моментом почав активно поширюватися в соціальних мережах.

Політикиня Ана Наварро написала в Х: «Запитайте себе: що було б, якби Камала Харріс зробила це? Так Ви правильно все бачили. Це Трамп на сцені мітингу, вдаючи, що здійснює сексуальний акт у мікрофон. Це не нормально. Трамп огидний і непридатний для президентства».

Політик Джон Купер натякнув виборцям Трампа задуматися над своїм голосом: «Якщо Трамп, який вдає, ніби робить статевий акт своєму мікрофону, не переконує вас, що з ним все втрачено, тоді з вами щось серйозно не так».

Один із користувачів, пригадуючи попередні скандали Трампа, написав: «Трамп платить мікрофону 130 тис. доларів за мовчання».

Нагадаємо, кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп може зазнати поразки на виборах через те, що не приділяє достатньої уваги виборцям-жінкам, які, як правило, голосують активніше, ніж чоловіки. Відзначається, що Трамп уникав участі в онлайн- і телепередачах, орієнтованих на жіночу аудиторію, натомість він здебільшого з'являвся на праворадикальних шоу, які більше цікавлять молодих чоловіків.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп може передчасно оголосити про свою перемогу на виборах. На цей випадок демократи готують «швидку відповідь». Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, частина посадовців Офісу президента вважають, що Володимир Зеленський зможе схилити Дональда Трампа на свій бік, якщо той вдруге стане президентом США.