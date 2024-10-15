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Пентагон відреагував на масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пентагон відреагував на масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню
Військові навчання Китаю нібито зосереджені на питаннях патрулювання морської та повітряної боєготовності
фото з відкритих джерел

Народно-визвольна армія Китаю розпочала проведення навчань «Спільний меч –2024В» навколо Тайваню

Навчання армії Китаю поблизу Тайваню є безвідповідальною, непропорційною і дестабілізуючою військовою операцією тиску. Про це заявив Пентагон, коментуючи військові навчання Joint Sword-2024B.

Зазначається, що для президента Тайваню існує давня традиція виступати із заявами, приуроченими до Національного свята 10/10 і зазвичай це не викликало особливої реакції з боку Китаю. «Водночас Китай вибрав цю можливість для провокаційних військових дій», – зазначив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

Райдер акцентував, що стримування залишається сильним в Індо-Тихоокеанському регіоні, а Міністерство оборони США, як і раніше, впевнене у своїй поточній силовій позиції та операціях у регіоні.

«Ми продовжимо працювати з союзниками і партнерами для просування нашого спільного бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, попри дестабілізуючу поведінку Китаю», – наголосив Райдер.

Речник Пентагону також підкреслив, що весь світ зацікавлений у мирі та стабільності в Тайванській протоці.

Тайвань та материковий Китай розділилися у 1949 році під час громадянської війни. Китайський уряд дотримується принципу одного Китаю і виступає проти незалежності Тайваню, вважаючи острів своєю територією. Однак Тайвань категорично заперечує модель «одна країна – дві системи», яку з 1980-х просуває Пекін. Тайвань підтримують США: у Вашингтоні визнають суверенітет Китаю над островом, але вважають статус Тайваню неврегульованим. США постачають острову зброю та військове обладнання. Захистити Тайвань у разі нападу Китаю неодноразово обіцяв американський президент Джо Байден.

Нагадаємо, збройні сили Китаю, Народно-визвольна армія, розпочали чергові військові навчання біля Тайваню 14 жовтня. Пекін називає ці дії попередженням щодо «сепаратистських тенденцій» влади острова.

Раніше президент Тайваню Лай Чінте у промові з нагоди Національного свята – 113-ї річниці створення Республіки Китай, як офіційно називається Тайвань, заявив, що Китайська Народна Республіка (КНР) не має права представляти Тайвань.

До слова, чотири кораблі морської поліції КНР пройшли через закриту для судноплавства акваторію в районі архіпелагу Мацзу.

Як повідомлялося, міністр оборони Росії Андрій Білоусов поїхав у Китай, щоб підтвердити оборонне співробітництво між країнами.

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Теги: військові навчання Пентагон США Тайвань Китай

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