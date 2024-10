Страйк працівників Boeing: угода керівників із профспілкою провалилась

Страйк працівників на підприємствах авіабудівного концерну, розпочатий 13 вересня, продовжиться

Співробітники Boeing Co. проголосували проти угоди, досягнутої керівництвом компанії з лідерами Міжнародної асоціації машиністів та працівників аерокосмічної галузі (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM). Про це пише The New York Times

Таким чином, страйк на підприємствах авіабудівного концерну, розпочатий 13 вересня, триватиме.

Раніше повідомлялося, що Boeing узгодила з лідерами IAM умови нового трудового контракту, які передбачають підвищення зарплат працівників на 35% протягом 4 років. У ході голосування, яке відбулося в середу, ці умови відкинули 64% голосів.

Страйк на заводах Boeing, на яких виробляються літаки 737, 767 та 777, коштує компанії близько $1 млрд на місяць.

Згідно з звітом компанії, опублікованому напередодні, у третьому кварталі Boeing зафіксувала чистий збиток у розмірі понад $6 млрд. Її керівництво попередило, що зможе вийти на позитивний вільний грошовий потік лише у другій половині 2025 року, а у найближчі три квартали продовжить втрачати кошти. Як пише видання акції Boeing подешевшали майже на 40% із початку поточного року.

Цього року Boeing переживає кризу, яка почалася в січні, коли в літаку 737 MAX у повітрі відірвалася дверна панель. З того часу пішов генеральний директор компанії, виробництво сповільнилося, оскільки регулюючі органи розслідують культуру безпеки, а у вересні 33 тисячі профспілкових працівників оголосили страйк.

Нагадаємо, рейтингове агентство S&P Global Ratings розглядає можливість зниження кредитного рейтингу американської авіабудівної корпорації Boeing, однієї з найбільших компаній США, до найнижчого, так званого «сміттєвого» рівня.