Британія вперше виписала штраф на компанію за порушення санкцій проти Росії

Штраф стосувався послуги з управління майном, яку ICSL надала визначеній особі, яка підлягає під замороження активів

Компанія не оскаржувала штраф і сплатила його у повному обсязі

Управління зі здійснення фінансових санкцій Великої Британії наклало штраф у 15 тис. фунтів стерлінгів (826, 3 тис. грн) на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій проти РФ. Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Великої Британії.

Штраф стосувався послуги з управління майном, яку ICSL надала визначеній особі, яка підлягає під замороження активів.

Так, що у період з 2022 до 2023 роки ICSL здійснила або отримала 26 платежів, пов’язаних із послугами, які надавались підсанкційній особі, попри те, що компанії було відомо, що цими діями вона порушує фінансові санкції Британії.

Унаслідок порушень ICSL отримала штраф у розмірі 15 тис. фунтів стерлінгів (понад $20 тис). Компанія не оскаржувала штраф і сплатила його у повному обсязі, йдеться у пресрелізі.

За інформацією Bloomberg, накладений штраф на ICSL за порушення санкцій проти Росії був першою подібною практикою для Управління зі здійснення фінансових санкцій.

Нагадаємо, Велика Британія сьогодні запровадила нові санкції проти п’яти кораблів та двох судноплавних організацій відповідно до режиму санкцій проти РФ. Також Великобританія обмежує майбутні плани Росії щодо сектору зрідженого природного газу.

Раніше цього року Велика Британія додала 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму. Обмеження щодо суден, включно із «Залив Амурский» і «СКФ Печора», пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну. Імовірно, судна ходять під прапорами Панами, Габона і Островів Кука, йдеться в урядовому повідомленні.

Як стало відомо, Індія не буде купувати зріджений природний газ (ЗПГ), який походить з ключового російського проєкту Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями західних країн. Про це 27 вересня заявив міністр нафти Індії Панкадж Джайн.