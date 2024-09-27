Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія вперше виписала штраф на компанію за порушення санкцій проти Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британія вперше виписала штраф на компанію за порушення санкцій проти Росії
Штраф стосувався послуги з управління майном, яку ICSL надала визначеній особі, яка підлягає під замороження активів
фото з відкритих джерел

Компанія не оскаржувала штраф і сплатила його у повному обсязі

Управління зі здійснення фінансових санкцій Великої Британії наклало штраф у 15 тис. фунтів стерлінгів (826, 3 тис. грн) на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій проти РФ. Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Великої Британії.

Штраф стосувався послуги з управління майном, яку ICSL надала визначеній особі, яка підлягає під замороження активів.

Так, що у період з 2022 до 2023 роки ICSL здійснила або отримала 26 платежів, пов’язаних із послугами, які надавались підсанкційній особі, попри те, що компанії було відомо, що цими діями вона порушує фінансові санкції Британії.

Унаслідок порушень ICSL отримала штраф у розмірі 15 тис. фунтів стерлінгів (понад $20 тис). Компанія не оскаржувала штраф і сплатила його у повному обсязі, йдеться у пресрелізі.

За інформацією Bloomberg, накладений штраф на ICSL за порушення санкцій проти Росії був першою подібною практикою для Управління зі здійснення фінансових санкцій.

Нагадаємо, Велика Британія сьогодні запровадила нові санкції проти п’яти кораблів та двох судноплавних організацій відповідно до режиму санкцій проти РФ. Також Великобританія обмежує майбутні плани Росії щодо сектору зрідженого природного газу.

Раніше цього року Велика Британія додала 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму. Обмеження щодо суден, включно із «Залив Амурский» і «СКФ Печора», пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну. Імовірно, судна ходять під прапорами Панами, Габона і Островів Кука, йдеться в урядовому повідомленні.

Як стало відомо, Індія не буде купувати зріджений природний газ (ЗПГ), який походить з ключового російського проєкту Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями західних країн. Про це 27 вересня заявив міністр нафти Індії Панкадж Джайн.

Читайте також:

Теги: росія міністр санкції штраф Велика Британія послуги обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще кілька років тому уряди європейських країн вагалися з визначенням термінів припинення використання твердого викопного палива
Данія припиняє використовувати вугілля. Пріоритет на альтернативну енергетику
4 вересня, 19:27
Сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник обстріляв Львів
Обстрів Львова та вибухи у Києві: головне за ніч
4 вересня, 07:47
Очільнику РПЦ не сподобалася церемонія відкриття Олімпіади
Патріарх Кирило влаштував істерику через церемонію відкриття Олімпіади у Парижі
11 вересня, 15:23
«Для нього немає межі в тому, як низько він може впасти. І ми повинні бути готові до цього» – Камала Гарріс про Трампа
«Для нього немає межі»: Гарріс повідомила, чого очікує від Трампа під час дебатів
10 вересня, 06:45
Російські компанії зможуть проводити біржові торги криптовалютою під наглядом Центробанку
Росія почала розплачуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни
17 вересня, 15:16
Експерти наголошують, що доки Словаччина, Угорщина та Австрія залежать від дешевого російського газу, це дозволяє маніпулювати ними, впливати на політику ЄС
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
19 вересня, 14:01
Володін пригрозив «жорстокою відповіддю» на удари Києва далекобійною зброєю по території РФ
Спікер держдуми РФ пригрозив ударом «Сармата» по Страсбургу
19 вересня, 20:44
РФ використовує малі групи піхоти для розвідки
Працюють «на живця»: РФ використовує живу силу для виявлення позицій ЗСУ
24 вересня, 00:37
Сікорський зробив прогноз щодо війни в Україні
Глава МЗС Польщі Сікорський спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
24 вересня, 02:11

Економіка

Британія вперше виписала штраф на компанію за порушення санкцій проти Росії
Британія вперше виписала штраф на компанію за порушення санкцій проти Росії
Дослідники б'ють на сполох через економіку Німеччини
Дослідники б'ють на сполох через економіку Німеччини
ЄС готує запуск проєкту, який «посуне» з ринку гігантів Visa і Mastercard – Bloomberg
ЄС готує запуск проєкту, який «посуне» з ринку гігантів Visa і Mastercard – Bloomberg
Меру Нью-Йорка пред'явили кримінальні обвинувачення: версії провідних ЗМІ
Меру Нью-Йорка пред'явили кримінальні обвинувачення: версії провідних ЗМІ
Іран опинився на межі водної кризи – Guardian
Іран опинився на межі водної кризи – Guardian
Порт Лос-Анджелеса зупинив роботу через незвичну причину – Bloomberg
Порт Лос-Анджелеса зупинив роботу через незвичну причину – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
35K
На польській митниці затримано українку, яка перевозила рекордну суму готівки (фото)
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2024
12K
Зник на Курщині. Українські правоохоронці почали розслідувати новий тип справ
7786
Китай створить новий союз для «врегулювання українського питання»
7205
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Сьогодні, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua