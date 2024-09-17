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Росія почала розплачуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія почала розплачуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни
Російські компанії зможуть проводити біржові торги криптовалютою під наглядом Центробанку
фото з відкритих джерел

Дозвіл на розрахунок криптовалютою отримали російські компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення

Російська Федерація дозволила виробникам електроніки, окремим членам Торгово-промислової палати та кільком банкам в експериментальному правовому режимі розраховуватися криптовалютою за товари з Китаю. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Дозвіл отримали російські компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення, що можуть застосовуватися не тільки в мирних, а й у військових цілях.

Російський уряд відбирав компанії з найбільшим оборотом. Надалі планується залучити більше учасників.

Зміни дають можливість проводити біржові торги криптовалютою під наглядом Центробанку РФ. За формування кола осіб, включених у роботу експериментального правового режиму, відповідають Центробанк і Мінфін РФ.

Партнер консалтингової компанії Digital & Anologue Partners Юрій Брисов для видання The Moscow Times зазначив, що спроби використовувати криптовалюту для обходу санкцій будуть швидко виявлені, оскільки всі трансакції в блокчейні відкриті для перевірки. Це досить швидко зведе експеримент Росії нанівець.

Раніше Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій проти Росії.

Нагадаємо, для багатьох компаній з Європи бізнес у КНР стає менш привабливим. Кількість ризиків збільшується, а вигод дедалі менше, йдеться у дослідженні, проведеному Торговою палатою ЄС у Пекіні.

Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного місяця.

До слова, Росія втратила понад 610 тис. своїх військових в Україні (вбитими та пораненими). Темпи призову знизилися, і це змусило збільшити бонуси за контракт, що дорого обходиться бюджету.

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Теги: Китай росія криптовалюта санкції торгівля

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