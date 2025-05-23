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США розпочнуть реалізацію програми золотої карти: що вона дає мігрантам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США розпочнуть реалізацію програми золотої карти: що вона дає мігрантам
США роблять ставку на «золоті карти» від Трампа
фото із відкритих джерел

США розпочнуть реалізацію програми «золотої карти»  найближчими тижнями

Сполучені Штати найближчими тижнями почнуть приймати заявки від іноземних громадян, які бажають отримати так звані «золоті карти» – новий тип посвідки на проживання, ініційований президентом Дональдом Трампом. Програма передбачає надання ВНЗ в обмін на інвестиції у розмірі $5 млн. в американську економіку.

За інформацією порталу Axios, який посилається на міністра торгівлі США Говарда Латника, запуск програми відбудеться вже у травні-червні поточного року, повідомляє «Главком». «Все має запрацювати протягом найближчих тижнів – не місяців, а тижнів», – наголосив Латник у своїй заяві.

Міністр торгівлі висловив упевненість, що нова ініціатива «допоможе Америці виплатити її борги» завдяки масштабному притоку іноземних інвестицій. Варто зазначити, що державний борг США сьогодні перевищує $36 трлн, що становить близько 123% від ВВП країни.

Раніше Дональд Трамп заявляв про свої амбітні плани залучити близько 1 млн іноземних інвесторів у рамках цієї програми. Офіційна назва нового документа – Trump card, що є грою слів: у карткових іграх вираз trump card означає «козирну карту» або «козир».

Незважаючи на те, що ініціатива була анонсована Трампом ще наприкінці лютого, лише зараз програма переходить у стадію практичної реалізації. «Золоті карти» покликані замінити програму EB-5, яка діяла протягом 35 років і надавала можливість отримати «зелену карту» (green card) в обмін на створення 10 постійних робочих місць у США.

За словами Латника, на першому етапі буде запущено офіційний сайт trumpcard.gov, який розпочне приймати попередні заявки від потенційних учасників програми. Після налагодження системи планується перехід до повноцінного режиму обробки заявок та видачі «золотих карт».

До слова, американці масово тікають до Британії після переобрання Трампа. Кількість громадян США, які претендують на підданство Великої Британії, на початку 2025 року досягла безпрецедентного рівня.

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Теги: США Дональд Трамп біженці

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