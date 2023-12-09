Лукашенко відправився в турне Африкою (фото)
Самопроголошений очільник Білорусі прилетів у гості до свого 81-річного друга, диктатора Екваторіальної Ґвінеї
У суботу, 9 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочинає турне африканськими країнами. Про це повідомила його пресслужба і місцевий Telegram-канал «МотолькоПомоги».
За даними пресслужби, літак Лукашенка приземлився в Екваторіальній Ґвінеї. Він відвідає низку країн африканського континенту, де його робота «буде спрямована на інтенсифікацію взаємодії за всіма взаємовигідними напрямками». Крім того, білоруський диктатор хоче встановити міцні зв'язки своєї країни з державами Африки.
За даними білоруської опозиції, 81-річний диктатор Екваторіальної Ґвінеї Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, який уже 44 рои очолює державу, – друг Лукашенка, і нещодавно бував у Мінську.
Нагадаємо, що 3 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подався до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном.
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