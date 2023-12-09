Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко відправився в турне Африкою (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Лукашенко відправився в турне Африкою (фото)
Білоруский диктатор прибув до Екваторіальної Ґвінеї
фото: пресслужба Лукашенка

Самопроголошений очільник Білорусі прилетів у гості до свого 81-річного друга, диктатора Екваторіальної Ґвінеї 

У суботу, 9 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочинає турне африканськими країнами. Про це повідомила його пресслужба і місцевий Telegram-канал «МотолькоПомоги».

За даними пресслужби, літак Лукашенка приземлився в Екваторіальній Ґвінеї. Він відвідає низку країн африканського континенту, де його робота «буде спрямована на інтенсифікацію взаємодії за всіма взаємовигідними напрямками». Крім того, білоруський диктатор хоче встановити міцні зв'язки своєї країни з державами Африки.

5 фото
На весь екран
Лукашенко прибув до Екваторіальної Ґвінеї
фото: Belta, пресслужба Лукашенка

За даними білоруської опозиції, 81-річний диктатор Екваторіальної Ґвінеї Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, який уже 44 рои очолює державу, – друг Лукашенка, і нещодавно бував у Мінську.

Нагадаємо, що 3 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подався до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Читайте також: Лукашенко підкорюватиме Африку та Близький Схід з однією метою
Теги: Олександр Лукашенко Африка Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МОК повідомив, що наразі з 4,6 тис. спортсменів лише 11 «нейтральних атлетів» виконали критерії допуску
Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024
Вчора, 16:58
Журнал Times обирає людину 2023 року
Людина року за версією журналу Time: Путін проти Барбі
5 грудня, 08:43
Зустріч Лукашенка з головою КНР Сі Цзіньпіном заплановано на 4 грудня
Лукашенко подався до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном
3 грудня, 17:26

Політика

Лукашенко відправився в турне Африкою (фото)
Лукашенко відправився в турне Африкою (фото)
Польський депутат анонсував кардинальні зміни у відносинах Варшави і Києва
Польський депутат анонсував кардинальні зміни у відносинах Варшави і Києва
Син Трампа зробив скандальну заяву про війну в Україні
Син Трампа зробив скандальну заяву про війну в Україні
Кого оберуть американці: неочікувані результати передвиборчого опитування
Кого оберуть американці: неочікувані результати передвиборчого опитування
Євросоюз дійшов згоди щодо регулювання штучного інтелекту
Євросоюз дійшов згоди щодо регулювання штучного інтелекту
Кулеба пояснив, чого коштуватиме поразка України для Заходу
Кулеба пояснив, чого коштуватиме поразка України для Заходу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Умєров повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
22K
Коли настане мирна фаза війни? Оновлений прогноз
11K
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7196
Хто підірвав Байкало-Амурську магістраль? Росія оголосила ім'я диверсанта
6123
Foreign Policy назвав найкоротший шлях до перемоги України
4515
Загинув на війні, не дочекавшись на первістка. Згадаймо Героя Владислава Українця

Новини

Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Сьогодні, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Вчора, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Вчора, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua