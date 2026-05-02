Економіка РФ опинилася під тиском: порожні ТРЦ, падіння ВВП та загроза нестабільності

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Торговий центр Goodzone у Москві
фото: CNN

Попри песимістичні настрої, частина росіян все ще висловлює готовність терпіти труднощі

Російська економіка демонструє дедалі більше ознак виснаження на тлі тривалої війни та західних санкцій. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У московських передмістях колись популярні торгові центри, як-от Goodzone, перетворюються на напівпорожні простори з забитими вітринами та мінімальною кількістю покупців. Хоча Кремль намагався підтримувати зростання через масштабні військові витрати та експорт нафти до Азії, на початку 2026 року ВВП країни скоротився на 1,8%. Президент Володимир Путін був змушений публічно визнати сповільнення показників, вимагаючи від уряду пояснень щодо невідповідності реального стану справ офіційним очікуванням.

Ситуація викликає занепокоєння навіть серед лояльної опозиції: лідер комуністів Геннадій Зюганов попередив про можливість внутрішніх потрясінь, якщо рівень життя продовжуватиме падати. Підприємці скаржаться на різке зростання податкового навантаження, зокрема підвищення ПДВ до 22%, та падіння купівельної спроможності населення. Крім того, на бізнес тиснуть державні обмеження зв'язку та інтернету, що заважають онлайн-торгівлі, а також атаки на нафтопереробну інфраструктуру, які знижують експортні можливості держави.

Поки статки найбагатших росіян продовжують зростати, пересічні громадяни, особливо пенсіонери та мешканці провінції, стикаються з щоденним здорожчанням товарів при незмінних зарплатах. Експерти зазначають, що ресурсна база, яка дозволяла стимулювати економіку через держзамовлення, значною мірою вичерпана. Попри песимістичні настрої щодо цін, частина населення все ще висловлює готовність терпіти труднощі через державну пропаганду, хоча загальна атмосфера в комерційному секторі стає дедалі ближчою до затяжної кризи.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація, яка протягом останніх двадцяти років системно накопичувала золотий запас, змушена змінити стратегію на радикально протилежну. Через стрімке падіння нафтогазових доходів та дефіцит бюджету Кремль почав розпродавати дорогоцінний метал, який раніше вважався недоторканним символом «фінансової міці».

Нагадаємо, економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України.

Китай заборонив своїм компаніям дотримуватися нафтових санкцій США
Росія стала головним постачальником палива до Сирії після падіння режиму Асада
Бюджет США на 2027 рік не передбачає фінансування програми USAI для України
Росія почала масовий розпродаж золотого резерву для порятунку бюджету – розвідка
Сполучені Штати запровадили санкції проти кубинського уряду
