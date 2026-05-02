Росія почала масовий розпродаж золотого резерву для порятунку бюджету – розвідка

Росія розпродує золотий резерв через значні проблеми у нафтогазовій сфері

Російська Федерація, яка протягом останніх двадцяти років системно накопичувала золотий запас, змушена змінити стратегію на радикально протилежну. Через стрімке падіння нафтогазових доходів та дефіцит бюджету Кремль почав розпродавати дорогоцінний метал, який раніше вважався недоторканним символом «фінансової міці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«Двадцять років Росія скуповувала золото. Тепер – продає. У першому кварталі 2026 року Центральний банк РФ реалізував близько 21,8 тонни з власних резервів, унаслідок чого золотий запас країни скоротився до 2 305 тонн. Для бюджету, що зяє дірою в майже $62 млрд, дорогоцінний метал перетворився на останній інструмент порятунку – і Кремль не вагається ним скористатися», – зазначили в СЗРУ.

Перехід від накопичення до розпродажу стався у листопаді 2025 року: тоді Центробанк вперше почав продавати золото безпосередньо внутрішнім покупцям – банкам, державним компаніям та окремим інвестиційним структурам. Здобуті кошти конвертуються переважно в юані: доступ до твердої валюти через зовнішні ринки для Москви фактично закритий.

Свій золотий запас Росія формувала переважно з 2002 по 2025 рік, закупивши понад 1 900 тонн у російських золотодобувників. Найінтенсивніші хвилі накопичення припали на 2008–2012 роки – більше 500 тонн – та на 2014–2019 роки, коли до резервів долучилося понад 1 200 тонн. Після 2020 року темп різко впав. Тепер вектор змінився остаточно, зазначили в СЗРУ.

«Ринок це вже помітив. У березні внутрішні торги золотом на РФ сягнули 42,6 тонни – у 3,5 раза більше, ніж роком раніше. Значну частину операцій становлять своп-угоди: золото йде під заставу в обмін на короткострокову ліквідність. Тобто метал перестав бути просто резервом – він став оперативним фінансовим інструментом у режимі ручного управління дефіцитом», – повідомили в СЗРУ.

У розвідці підкреслюють, «причини очевидні. На початку 2026 року нафтогазові доходи РФ просіли, тоді як військові та соціальні видатки нікуди не зникли. Зовнішнє боргове фінансування недоступне, внутрішній борг і без того зростає. У цих умовах Кремль робить єдине, що лишилося: тягне з кубишки, яку збирав два десятиліття».

«За поточних темпів – близько семи тонн на місяць – у 2026 році Росія може продати від 80 до 90 тонн золота. Це не миттєва катастрофа, але сигнал важливий: країна, яка роками демонструвала накопичення резервів як ознаку міці, тепер їх проїдає. Бюджетний маневр звужується, а сам факт переходу до продажів фіксує те, про що Москва хотіла б мовчати, – фінансова стійкість системи зникла», – зазначили в СЗРУ.

Нагадаємо, економіка росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України.