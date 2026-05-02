Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія почала масовий розпродаж золотого резерву для порятунку бюджету – розвідка

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У березні внутрішні торги золотом на РФ сягнули 42,6 тонни
фото: СЗРУ

Росія розпродує золотий резерв через значні проблеми у нафтогазовій сфері

Російська Федерація, яка протягом останніх двадцяти років системно накопичувала золотий запас, змушена змінити стратегію на радикально протилежну. Через стрімке падіння нафтогазових доходів та дефіцит бюджету Кремль почав розпродавати дорогоцінний метал, який раніше вважався недоторканним символом «фінансової міці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«Двадцять років Росія скуповувала золото. Тепер – продає. У першому кварталі 2026 року Центральний банк РФ реалізував близько 21,8 тонни з власних резервів, унаслідок чого золотий запас країни скоротився до 2 305 тонн. Для бюджету, що зяє дірою в майже $62 млрд, дорогоцінний метал перетворився на останній інструмент порятунку – і Кремль не вагається ним скористатися», – зазначили в СЗРУ.

Перехід від накопичення до розпродажу стався у листопаді 2025 року: тоді Центробанк вперше почав продавати золото безпосередньо внутрішнім покупцям – банкам, державним компаніям та окремим інвестиційним структурам. Здобуті кошти конвертуються переважно в юані: доступ до твердої валюти через зовнішні ринки для Москви фактично закритий.

Свій золотий запас Росія формувала переважно з 2002 по 2025 рік, закупивши понад 1 900 тонн у російських золотодобувників. Найінтенсивніші хвилі накопичення припали на 2008–2012 роки – більше 500 тонн – та на 2014–2019 роки, коли до резервів долучилося понад 1 200 тонн. Після 2020 року темп різко впав. Тепер вектор змінився остаточно, зазначили в СЗРУ.

«Ринок це вже помітив. У березні внутрішні торги золотом на РФ сягнули 42,6 тонни – у 3,5 раза більше, ніж роком раніше. Значну частину операцій становлять своп-угоди: золото йде під заставу в обмін на короткострокову ліквідність. Тобто метал перестав бути просто резервом – він став оперативним фінансовим інструментом у режимі ручного управління дефіцитом», – повідомили в СЗРУ.

У розвідці підкреслюють, «причини очевидні. На початку 2026 року нафтогазові доходи РФ просіли, тоді як військові та соціальні видатки нікуди не зникли. Зовнішнє боргове фінансування недоступне, внутрішній борг і без того зростає. У цих умовах Кремль робить єдине, що лишилося: тягне з кубишки, яку збирав два десятиліття».

«За поточних темпів – близько семи тонн на місяць – у 2026 році Росія може продати від 80 до 90 тонн золота. Це не миттєва катастрофа, але сигнал важливий: країна, яка роками демонструвала накопичення резервів як ознаку міці, тепер їх проїдає. Бюджетний маневр звужується, а сам факт переходу до продажів фіксує те, про що Москва хотіла б мовчати, – фінансова стійкість системи зникла», – зазначили в СЗРУ.

Нагадаємо, економіка росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України.

Читайте також:

Теги: розвідка росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ті, хто зупиняють еліту армії РФ
Їх на фронті називають «пожежною командою»… Інтерв'ю з командирами ДШВ
27 квiтня, 20:00
У Кремлі буде спроба запустити приховану мобілізацію
Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту
20 квiтня, 10:01
У соцмережах пара часто публікувала спільні фото
У Підмосков'ї актор театру та його дружина зарізали одне одного під час сварки
19 квiтня, 20:59
У РФ сповільнився набір до армії через численні втрати на фронті
Росія зіткнулася з браком людей у війську: причина
14 квiтня, 10:54
На Валдаї часто проводять час імовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти
Навколо резиденції Путіна на Валдаї з’явилися нові вежі ППО
12 квiтня, 18:59
Новоросійськ відновив експорт нафти після ударів ЗСУ
Дрони зупинили, але ненадовго. РФ відновила експорт нафти: деталі
10 квiтня, 20:04
За попередніми даними, об'єкт був атакований безпілотниками
У Краснодарському краї після атаки горить електропідстанція (відео)
9 квiтня, 09:04
Континентальна першість пройде без Анни Корнетської
Титулована російська батутистка пропустить Чемпіонат Європи через проблеми з візою
8 квiтня, 10:50
Нині політика стає продовженням війни іншими засобами
Парадокс: Росія могла досягти більшого без війни
7 квiтня, 13:13

Економіка

Сполучені Штати запровадили санкції проти кубинського уряду
Сполучені Штати запровадили санкції проти кубинського уряду
Трамп оголосив про введення 25% мита на авто з ЄС
Трамп оголосив про введення 25% мита на авто з ЄС
Росія стала основним постачальником нафти до Сирії
Росія стала основним постачальником нафти до Сирії
Наблизився до рівнів часів Другої світової. Держборг США перевищив розмір ВВП
Наблизився до рівнів часів Другої світової. Держборг США перевищив розмір ВВП
Росія заборонила імпорт терміналів Starlink
Росія заборонила імпорт терміналів Starlink

Новини

Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
30 квiтня, 17:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua