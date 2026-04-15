Авіакатастрофа літака AZAL: Азербайджан і РФ узгодили виплати жертвам

25 грудня 2024 року у Казахстані розбився пасажирський літак, який прямував з Баку до Грозного

Сторони дійшли згоди щодо належного врегулювання наслідків

Азербайджан і РФ узгодили питання компенсацій жертвам катастрофи літака AZAL, яка сталася 25 грудня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МСЗ Азербайджану.

У заяві йдеться про те, що країни дійшли консенсусу, зокрема щодо питання виплати компенсацій жертвам авіакатастрофи.

«Відповідно до домовленостей президентів Азербайджанської Республіки та Російської Федерації, досягнутих під час їхньої зустрічі в Душанбе 9 жовтня 2025 року, сторони дійшли згоди щодо належного врегулювання наслідків, включаючи питання виплати компенсацій у зв’язку з катастрофою літака Embraer 190, що належить авіакомпанії AZAL, поблизу міста Актау 25 грудня 2024 року, внаслідок ненавмисної дії системи ППО у повітряному просторі РФ», – йдеться у заяві.

МЗС додає: «Вжиті заходи підтверджують взаємне прагнення до подальшого налагодження взаємовигідної співпраці в рамках союзницької взаємодії».

Нагадаємо, що катастрофа літака сталася 25 грудня 2024 року. Пасажирський літак Embraer E190, що прямував до Азербайджану, зазнав аварії поблизу Актау в Казахстані. Унаслідок падіння загинули 38 осіб. Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив у трагедії російську сторону.

Раніше російський диктатор Володимир Путін уперше публічно згадав Україну у контексті катастрофи літака азербайджанської авіакомпанії AZAL, який Росія збила 25 грудня 2024 року. За його словами, «причини трагедії пов’язані з тим, що в небі нібито перебував український безпілотник».