Авіакатастрофа літака AZAL: Азербайджан і РФ узгодили виплати жертвам

25 грудня 2024 року у Казахстані розбився пасажирський літак, який прямував з Баку до Грозного
Сторони дійшли згоди щодо належного врегулювання наслідків

Азербайджан і РФ узгодили питання компенсацій жертвам катастрофи літака AZAL, яка сталася 25 грудня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МСЗ Азербайджану.

У заяві йдеться про те, що країни дійшли консенсусу, зокрема щодо питання виплати компенсацій жертвам авіакатастрофи.

«Відповідно до домовленостей президентів Азербайджанської Республіки та Російської Федерації, досягнутих під час їхньої зустрічі в Душанбе 9 жовтня 2025 року, сторони дійшли згоди щодо належного врегулювання наслідків, включаючи питання виплати компенсацій у зв’язку з катастрофою літака Embraer 190, що належить авіакомпанії AZAL, поблизу міста Актау 25 грудня 2024 року, внаслідок ненавмисної дії системи ППО у повітряному просторі РФ», – йдеться у заяві.

МЗС додає: «Вжиті заходи підтверджують взаємне прагнення до подальшого налагодження взаємовигідної співпраці в рамках союзницької взаємодії».

Нагадаємо, що катастрофа літака сталася 25 грудня 2024 року. Пасажирський літак Embraer E190, що прямував до Азербайджану, зазнав аварії поблизу Актау в Казахстані. Унаслідок падіння загинули 38 осіб. Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив у трагедії російську сторону.

Раніше російський диктатор Володимир Путін уперше публічно згадав Україну у контексті катастрофи літака азербайджанської авіакомпанії AZAL, який Росія збила 25 грудня 2024 року. За його словами, «причини трагедії пов’язані з тим, що в небі нібито перебував український безпілотник».

Читайте також

Російський наступ буксує: що вирішить результат боїв під Гуляйполем
Головна дилема ЗСУ перед битвою за Оріхів. Огляд фронту
10 квiтня, 10:10
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Росії Володимир Путін
Угорщина: як Путін допомагає Орбану перед виборами
17 березня, 15:05
Уламки ймовірного «шахеда» знайшли за 500 метрів від кордону України
Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)
17 березня, 12:47
ЦСКА не зміг вилетіти з Краснодара до Москви
Російський клуб не зміг вчасно вилетіти до Москви після гри Кубка РФ через атаку дронів
18 березня, 12:56
Атака на Чернігівщину: ворог поцілив в енергооб'єкт, область частково без світла
Атака на Чернігівщину: ворог поцілив в енергооб'єкт, область частково без світла
21 березня, 08:58
Дмитро Факірьянов є прапорщиком російської армії
Міжнародна федерація скелелазіння визнала російських військових нейтральними атлетами
24 березня, 13:19
Сирський заявив про успіхи контрнаступу
Сирський заявив про відновлення контролю над територіями на півдні
27 березня, 10:51
Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці Росії з Іраном
Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці Росії з Іраном
31 березня, 02:50
Четвертий за обсягами переробки нафтопереробний завод РФ призупинив свою діяльність
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу – Reuters
8 квiтня, 05:12

Політика

Новий пакет від Берліна: посилення ППО та кошти на дрони для ударів углиб Росії
Новий пакет від Берліна: посилення ППО та кошти на дрони для ударів углиб Росії
Авіакатастрофа літака AZAL: Азербайджан і РФ узгодили виплати жертвам
Авіакатастрофа літака AZAL: Азербайджан і РФ узгодили виплати жертвам
У Берліні стартувала зустріч у форматі «Рамштайн»
У Берліні стартувала зустріч у форматі «Рамштайн»
ЄС визначив нові загрози всередині блоку: хто стане «новим Орбаном»
ЄС визначив нові загрози всередині блоку: хто стане «новим Орбаном»
Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні
Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні
«Їх добряче побили». Трамп анонсував можливу угоду з Іраном
«Їх добряче побили». Трамп анонсував можливу угоду з Іраном

Новини

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
