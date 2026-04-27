У РФ зафіксовано попит на дешеві товари та економсегмент

У Росії зафіксовано помітні зміни у структурі роздрібної торгівлі, які свідчать про поступове падіння купівельної спроможності населення. Хоча загальна кількість торгових точок зросла на 5,8%, ключовим рушієм цього процесу стали дискаунтери – магазини з цінами, суттєво нижчими за середні на ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За рік кількість таких торгових об’єктів зросла на 26,4%, що є найвищим показником серед усіх сегментів російського ритейлу. Водночас їхня виручка збільшилася на 67,3%, що говорить про різке зростання попиту саме на дешеві товари та економсегмент.

«Популярність так званих магазинів для бідних безпосередньо пов’язана з економічними труднощами та обережною поведінкою споживачів. Росіяни дедалі частіше відмовляються від дорожчих форматів на користь доступних альтернатив, орієнтуючись передусім на ціну», – пояснює розвідка.

Водночас традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють помірне згортання та переформатування і вже не є головними драйверами ринку.

«Загалом така динаміка свідчить про структурні зміни в економіці країни: попит зміщується у бік дешевших товарів і форматів торгівлі, що є непрямим індикатором зниження рівня доходів населення та посилення фінансового тиску на домогосподарства», – додає Служба зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін спробував пояснити падіння російського ВВП на початку року погодними умовами та особливостями календаря. Проте реальний стан справ виглядає інакше: експерти констатують зростаючу ізоляцію російської економіки, яка дедалі глибше занурюється в системну кризу.

За інформацією СЗР України, фінансова система РФ функціонує в режимі «керованого хаосу», де справжні показники свідомо маскуються на державному рівні.

Навіть стрибок цін на нафту, спровокований напруженістю між США та Іраном, не став рятівним колом – структурні дефекти економіки виявилися сильнішими за нафтові надприбутки.