Ринок РФ стрімко заповнили «магазини для бідних»

Традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють помірне згортання та переформатування
фото: ЕРА (ілюстративне)

У РФ зафіксовано попит на дешеві товари та економсегмент

У Росії зафіксовано помітні зміни у структурі роздрібної торгівлі, які свідчать про поступове падіння купівельної спроможності населення. Хоча загальна кількість торгових точок зросла на 5,8%, ключовим рушієм цього процесу стали дискаунтери – магазини з цінами, суттєво нижчими за середні на ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За рік кількість таких торгових об’єктів зросла на 26,4%, що є найвищим показником серед усіх сегментів російського ритейлу. Водночас їхня виручка збільшилася на 67,3%, що говорить про різке зростання попиту саме на дешеві товари та економсегмент.

«Популярність так званих магазинів для бідних безпосередньо пов’язана з економічними труднощами та обережною поведінкою споживачів. Росіяни дедалі частіше відмовляються від дорожчих форматів на користь доступних альтернатив, орієнтуючись передусім на ціну», – пояснює розвідка.

Водночас традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють помірне згортання та переформатування і вже не є головними драйверами ринку.

«Загалом така динаміка свідчить про структурні зміни в економіці країни: попит зміщується у бік дешевших товарів і форматів торгівлі, що є непрямим індикатором зниження рівня доходів населення та посилення фінансового тиску на домогосподарства», – додає Служба зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін спробував пояснити падіння російського ВВП на початку року погодними умовами та особливостями календаря. Проте реальний стан справ виглядає інакше: експерти констатують зростаючу ізоляцію російської економіки, яка дедалі глибше занурюється в системну кризу.

За інформацією СЗР України, фінансова система РФ функціонує в режимі «керованого хаосу», де справжні показники свідомо маскуються на державному рівні.

Навіть стрибок цін на нафту, спровокований напруженістю між США та Іраном, не став рятівним колом – структурні дефекти економіки виявилися сильнішими за нафтові надприбутки.

Читайте також

Побачивши НРК, жінка сіла на нього
«Бабусю, сідай». Військові евакуювали з-під обстрілів літню жінку наземним роботом
25 квiтня, 17:40
У російському аеропорту утримували кілька годин громадян Ізраїлю
У Москві затримано 40 громадян Ізраїлю: подробиці
21 квiтня, 11:43
Після ударів біля Туапсе знову зросло судноплавство
Порт Туапсе наростив трафік суден після дронових атак: що відомо
20 квiтня, 21:11
Буданов особисто брав участь у рейдах на територію Росії
«Ішов разом по лісах і полях»: гурівець розповів, як Буданов влаштовував спецоперації в РФ
16 квiтня, 13:34
Павло Коновальчик став першим заступником гендиректора агенції ТАСС
Найбільше державне інформагентство Росії очолив генерал-розвідник
15 квiтня, 21:33
Приводом для вторгнення може стати навіть арешт російського диверсанта або злочинця з російським паспортом
Держдума дозволила Путіну нападати на будь-яку країну: що може стати приводом
14 квiтня, 19:31
World Aquatics продовжує проводити проросійську політику
Міжнародна федерація водних видів спорту зняла санкції з Росії та Білорусі
13 квiтня, 17:10
Кремль поставив під сумнів ідею великоднього перемир’я
Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я
31 березня, 14:40
Шаман наголосив, що ключ до перемоги – не лише на полі бою
Розвідник пояснив, що треба робити українцям, аби завершилася війна
28 березня, 20:20

Через блокаду Ормузької протоки зростає ціна на нафту
Через блокаду Ормузької протоки зростає ціна на нафту
Кремль намагається зупинити падіння економіки через зниження відсоткових ставок
Кремль намагається зупинити падіння економіки через зниження відсоткових ставок
США не планують продовжувати винятки для купівлі російської нафти
США не планують продовжувати винятки для купівлі російської нафти
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
ЄС починає обмежувати імпорт російського газу – Bloomberg
ЄС починає обмежувати імпорт російського газу – Bloomberg

Новини

В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
25 квiтня, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
