Пентагон оголосив про виведення військ США з Німеччини

США планують скоротити контингент на 5 тис. військових

Сполучені Штати Америки почнуть виведення близько 5 тис. військовослужбовців із Німеччини. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Пентагону, передає «Главком».

За словами головного речника Пентагону Шона Парнелла, процес скорочення контингенту триватиме від шести до 12 місяців.

Німеччина є ключовою базою США в Європі, де розміщені десятки тисяч американських військових, і відіграє важливу роль у координації сил НАТО.

Reuters зазначає, що рішення про скорочення контингенту може вплинути на безпекову ситуацію в Європі та відносини між союзниками по НАТО.

Як відомо, після заяви президента США Дональда Трампа про можливе скорочення військової присутності в Німеччині американські військові, які перебувають у країні, наголосили на важливості своєї місії.

До слова, Трамп заявив, що Вашингтон може розглянути виведення військ не лише з Німеччини, а й з інших європейських країн.