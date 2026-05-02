Пентагон оголосив про виведення військ США з Німеччини
США планують скоротити контингент на 5 тис. військових
Сполучені Штати Америки почнуть виведення близько 5 тис. військовослужбовців із Німеччини. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Пентагону, передає «Главком».
За словами головного речника Пентагону Шона Парнелла, процес скорочення контингенту триватиме від шести до 12 місяців.
Німеччина є ключовою базою США в Європі, де розміщені десятки тисяч американських військових, і відіграє важливу роль у координації сил НАТО.
Reuters зазначає, що рішення про скорочення контингенту може вплинути на безпекову ситуацію в Європі та відносини між союзниками по НАТО.
Як відомо, після заяви президента США Дональда Трампа про можливе скорочення військової присутності в Німеччині американські військові, які перебувають у країні, наголосили на важливості своєї місії.
До слова, Трамп заявив, що Вашингтон може розглянути виведення військ не лише з Німеччини, а й з інших європейських країн.
