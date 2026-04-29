Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США вдарили санкціями по Ірану: під обмеження потрапили десятки компаній і осіб

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ці санкції стали частиною ширшої кампанії тиску на Іран
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

З лютого 2025 року США вже запровадили понад 1000 санкцій проти осіб, компаній, суден та літаків, пов’язаних із Тегераном

США посилили тиск на Іран і запровадили нові санкції проти 35 компаній та осіб, які допомагали обходити обмеження та фінансувати діяльність Тегерана. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США, передає «Главком».

За даними Reuters, під санкції потрапили структури, які входять до так званої «тіньової банківської системи» Ірану. Через неї, за оцінками США, проходили десятки мільярдів доларів. Ці кошти використовувалися для продажу нафти, закупівлі компонентів для зброї та підтримки союзних угруповань.

У Мінфіні США пояснили, що ця мережа фактично допомагає іранським військовим, зокрема Корпусу вартових ісламської революції, отримувати доступ до світової фінансової системи.

«Тіньова банківська система Ірану є критично важливим фінансовим каналом для його збройних сил», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Окремо Вашингтон попередив банки у світі: якщо вони співпрацюють із компаніями, які платять Ірану за прохід через Ормузьку протоку, вони також ризикують потрапити під санкції.

Reuters пише, що особливу увагу США звернули на китайські нафтопереробні заводи, які купують і переробляють іранську нафту. Саме Китай, за даними аналітиків, купує понад 80% експорту іранської нафти.

Як повідомлялось, що розвідувальні служби США аналізують, як Іран може відреагувати, якщо президент Дональд Трамп оголосить про перемогу у війні. 

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може посилити санкційний тиск на Іран, якщо переговори не принесуть результату. 

Читайте також:

Теги: США Іран санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи можуть ціни зрости реально?
Україна – не Китай. Чому ми заробимо, а не програємо на перській блокаді
26 квiтня, 17:45
Трамп неодноразово виступав з критикою на адресу альянсу
США попрощаються з НАТО після війни в Ірані? Заява Рубіо
31 березня, 00:39
Іран планує запровадити категорії для судноплавства в Ормузькій протоці
Іран планує запровадити категорії для судноплавства в Ормузькій протоці
4 квiтня, 02:57
Іран відмовився відкрити Ормузьку протоку в обмін на перемир’я
Іран відмовився йти на ключову поступку. Переговори опинилися на межі зриву
6 квiтня, 15:31
Організатори наразі остаточно не скасували турнір
Етап Діамантової ліги в Досі був перенесений через конфлікт на Близькому Сході
8 квiтня, 16:22
Іран почне контролювати і обкладати митом прохід через Ормуз
Іран вимагатиме оплату за транзит нафти через Ормузьку протоку
8 квiтня, 18:29
Конгрес має повноваження впливати на рішення щодо фінансування війни
Білий дім може зменшити запит на війну з Іраном: Сенат чекає рішення
14 квiтня, 01:30
Венс заявив, що пишається припиненням допомоги Україні
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
15 квiтня, 10:12
Трамп запросив іранських футболістів до США
Трамп особисто запросив Іран взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу в США
17 квiтня, 13:57

Економіка

Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК: названо дату
ЄС будує нову економічну політику: у фокусі – розвиток важкої промисловості
Ціни на світло в Європі впали нижче нуля: що спричинило обвал
Провал у будівництві РФ. Ринок визнав спад у ключових секторах
Прибуток однієї з найбільших металургійних компаній РФ за квартал скоротився у 370 разів

Новини

Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Вчора, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Вчора, 16:50

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua