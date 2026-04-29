США вдарили санкціями по Ірану: під обмеження потрапили десятки компаній і осіб

З лютого 2025 року США вже запровадили понад 1000 санкцій проти осіб, компаній, суден та літаків, пов’язаних із Тегераном

США посилили тиск на Іран і запровадили нові санкції проти 35 компаній та осіб, які допомагали обходити обмеження та фінансувати діяльність Тегерана. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США, передає «Главком».

За даними Reuters, під санкції потрапили структури, які входять до так званої «тіньової банківської системи» Ірану. Через неї, за оцінками США, проходили десятки мільярдів доларів. Ці кошти використовувалися для продажу нафти, закупівлі компонентів для зброї та підтримки союзних угруповань.

У Мінфіні США пояснили, що ця мережа фактично допомагає іранським військовим, зокрема Корпусу вартових ісламської революції, отримувати доступ до світової фінансової системи.

«Тіньова банківська система Ірану є критично важливим фінансовим каналом для його збройних сил», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Окремо Вашингтон попередив банки у світі: якщо вони співпрацюють із компаніями, які платять Ірану за прохід через Ормузьку протоку, вони також ризикують потрапити під санкції.

Reuters пише, що особливу увагу США звернули на китайські нафтопереробні заводи, які купують і переробляють іранську нафту. Саме Китай, за даними аналітиків, купує понад 80% експорту іранської нафти.

