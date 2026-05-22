Bloomberg: Світові ціни на нафту знову зростають

Аліна Самойленко
Ціна на нафту зросла після трьох днів падіння
Стрибок цін спровокували суперечливі сигнали з боку Ірану 

Після триденного падіння світові ціни на нафту знову пішли вгору. Розрахунки на швидкий дипломатичний прорив між Вашингтоном та Тегераном послабилися після жорстких заяв іранського керівництва щодо ядерних запасів та контролю над Ормузькою протокою. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Під час торгів у четвер вартість американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) піднялася до $98 за барель. Водночас європейський еталон Brent завершив сесію на позначці вище $102.

Черговий стрибок цін спровокували суперечливі сигнали з боку Ісламської Республіки. З одного боку, іранські дипломати визнали, що остання пропозиція Білого дому частково зблизила позиції сторін. З іншого – безкомпромісна позиція Верховного лідера Ірану щодо заборони вивезення збагаченого урану за кордон, а також наміри Тегерана збирати мито за прохід кораблів через Ормузьку протоку фактично затьмарили оптимістичні очікування трейдерів.

Взаємні погрози та відсутність чіткого розуміння того, коли саме ключовий морський торговельний шлях буде повністю розблокований для енергетичних потоків, утримують ринок у напрузі. За оцінками фінансового конгломерату Goldman Sachs Group Inc., тривалий збройний конфлікт та обмеження поставок уже призвели до історичного максимуму скорочення світових запасів як сирої нафти, так і готових нафтопродуктів.

Аналітики зазначають, що постійне протистояння у політичних заголовках змушує ринок закладати додаткові ризики у вартість палива. Як на паперових ринках ф'ючерсів, так і в секторі фізичних поставок спостерігається обережність. Брокери наразі уникають активних операцій, очікуючи реальних результатів перемовин, а великі промислові покупці воліють поступово вичерпувати власні резерви, ніж купувати сировину за нинішніми високими та нестабільними цінами.

Як відомо, Іран веде переговори з Оманом щодо впровадження постійної системи митних зборів для комерційних суден в Ормузькій протоці. Така ініціатива дозволить Тегерану офіційно закріпити свій контроль над стратегічно важливим морським коридором, проте ідея вже викликала різкий спротив з боку Сполучених Штатів. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відновити атаки на Тегеран, якщо іранська сторона відхилить умови мирної угоди. 

Американський лідер зазначив, що ситуація перебуває на межі ескалації, проте дав Раді безпеки кілька днів на очікування «правильних відповідей». Трамп наголосив на готовності США діяти швидко і знову підтвердив свій намір не допустити появи в Ірану ядерної зброї, додавши, що у разі відсутності домовленостей Вашингтон вдасться до жорстких кроків.

