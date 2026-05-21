Reuters: у РФ зупинився нафтовий гігант «Лукойла» після атаки дронів

Підприємство різко скоротило виробництво після атаки

Після атаки українських дронів на нафтопереробний завод у російському Кстово Нижньогородської області підприємство зупинило головну установку первинної переробки нафти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі, пише «Главком».

«Нижньогороднафтооргсинтез», що належить «Лукойлу», є четвертим у Росії за обсягами виробництва та другим за випуском бензину.

За даними Reuters, після удару була зупинена установка CDU-6 – ключовий елемент первинної переробки нафти. Через це підприємство суттєво скоротило виробництво.

Напередодні губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін повідомляв про пожежу на промисловому об’єкті, не уточнюючи деталей. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив удар по «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез».

Нагадаємо, 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ «Нижньогороднафтооргсинтез» у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області РФ.

Як повідомлялося, Московський нафтопереробний завод тимчасово припинив переробку нафти після атаки БпЛА, яка відбулася 17 травня. За інформацією Reuters, критичних пошкоджень обладнання немає, а зупинка є запобіжним заходом для зниження ризиків. На відновлення повноцінного виробництва знадобиться кілька днів.