Індія готується укласти з Росією велику угоду щодо зброї – Bloomberg

Наразі у розпорядженні Індії – понад 200 російських винищувачів та кілька батарей зенітно-ракетних комплексів С-400

Індія має намір укласти з Росією нову велику збройову угоду під час візиту Володимира Путіна наступного тижня, незважаючи на те, що адміністрація Трампа прагне скоротити обсяги ділових відносин між двома країнами, пише Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомляє «Главком».

Зазначається, що Індія та Росія підтримують угоду про особливе та привілейоване стратегічне партнерство, в рамках якого очікується обговорення купівлі винищувачів Су-57 та вдосконаленої версії системи протиракетної оборони С-500.

Наразі у розпорядженні Індії – понад 200 російських винищувачів та кілька батарей зенітно-ракетних комплексів С-400, які використовувалися під час чотириденного конфлікту з Пакистаном у травні. За словами джерел, індійські військові мають брак винищувачів і звернулися до уряду з проханням закупити більше сучасних винищувачів російського виробництва.

На думку агентства, можлива угода з Росією може ускладнити будь-яку торговельну угоду зі США, які виступають проти закупівлі Індією зброї у Москви.

Індія стала купувати більше озброєнь у США та європейських країн за останні роки, проте Москва залишається найбільшим постачальником військової техніки до Індії.

До слова, Індія розробила спеціальний механізм, що дозволяє країні продовжувати закуповувати російську нафту, незважаючи на постійне посилення санкцій США. Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, індійські банки тепер готові розглядати можливість фінансування торгівлі російською нафтою за певних умов.