Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Індія готується укласти з Росією велику угоду щодо зброї – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Індія готується укласти з Росією велику угоду щодо зброї – Bloomberg
Індія планує запропонувати Росі угоду
фото: bloomberg

Наразі у розпорядженні Індії  – понад 200 російських винищувачів та кілька батарей зенітно-ракетних комплексів С-400

Індія має намір укласти з Росією нову велику збройову угоду під час візиту Володимира Путіна наступного тижня, незважаючи на те, що адміністрація Трампа прагне скоротити обсяги ділових відносин між двома країнами, пише Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомляє «Главком».

Зазначається, що Індія та Росія підтримують угоду про особливе та привілейоване стратегічне партнерство, в рамках якого очікується обговорення купівлі винищувачів Су-57 та вдосконаленої версії системи протиракетної оборони С-500.

Наразі у розпорядженні Індії  – понад 200 російських винищувачів та кілька батарей зенітно-ракетних комплексів С-400, які використовувалися під час чотириденного конфлікту з Пакистаном у травні. За словами джерел, індійські військові мають брак винищувачів і звернулися до уряду з проханням закупити більше сучасних винищувачів російського виробництва.

На думку агентства, можлива угода з Росією може ускладнити будь-яку торговельну угоду зі США, які виступають проти закупівлі Індією зброї у Москви.

Індія стала купувати більше озброєнь у США та європейських країн за останні роки, проте Москва залишається найбільшим постачальником військової техніки до Індії.

До слова, Індія розробила спеціальний механізм, що дозволяє країні продовжувати закуповувати російську нафту, незважаючи на постійне посилення санкцій США. Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, індійські банки тепер готові розглядати можливість фінансування торгівлі російською нафтою за певних умов. 

Читайте також:

Теги: росія зброя Індія Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Індія готується укласти з Росією велику угоду щодо зброї – Bloomberg
Індія готується укласти з Росією велику угоду щодо зброї – Bloomberg
DW: Німеччина збільшила поставки протезів до РФ
DW: Німеччина збільшила поставки протезів до РФ
Україна пояснила Казахстану, що атаки на Новоросійськ не спрямовані проти інших країн
Україна пояснила Казахстану, що атаки на Новоросійськ не спрямовані проти інших країн
Казахстан закликає Україну зупинити удари по терміналу КТК після зупинки експорту нафти
Казахстан закликає Україну зупинити удари по терміналу КТК після зупинки експорту нафти
Казахстан екстрено перенаправляє експорт нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську
Казахстан екстрено перенаправляє експорт нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську
Україна суттєво збільшила імпорт картоплі: названо три країни-постачальника
Україна суттєво збільшила імпорт картоплі: названо три країни-постачальника

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua