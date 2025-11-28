Чеські активісти призупинили купівлю ракети «Фламінго» для ЗСУ через «Міндічгейт»

Волонтери поки не перераховували зібрані 12,5 млн крон виробнику Fire Point

Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» поставила на паузу початкові плани з купівлею ракети «Фламінго» для України за донати чеських громадян на тлі корупційного скандалу в Україні та появи сумнівів в ефективності ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Idnes.

Зазначається, що активісти поки не перераховували зібрані кошти виробнику Fire Point. «Ми наразі вирішуємо це питання. Ми шукаємо альтернативу і все ще ведемо переговори», – сказав співзасновник ініціативи Далібор Дедек.

За словами, вони поставили на паузу наступні кроки, коли отримали інформацію про виробника від ГУР і коли в українських медіа з’явилась інформація про зв’язок з компанією одного з фігурантів «Міндічгейту». «Ми діємо обережно і маємо там дуже гарні контакти. У даному випадку ми зібрали гроші дуже швидко. Але виникли серйозні сумніви, чи підуть вони на виробництво того, для чого їх збирали… Тож ми дивимося, що може бути підходящою альтернативою», – додав він.

Нагадаємо, чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала необхідну суму на виробництво української ракети «Фламінго» для ЗСУ. Збір було закрито за менш як 48 годин.

Згодом стало відомо, що компанія Fire Point, яка виробляє ракети «Фламінго» подвоїть суму, зібрану чеськими волонтерами. Замість однієї ракети Силам оборони України буде передано дві. Їх назвуть Dana 1 і Dana 2 – на честь померлої чеської науковиці у сфері ядерної фізики Дани Драбової.

Як повідомлялося, Збройні сили України вперше застосували крилаті ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Welt: за оцінкою фахівців, дві ракети влучили в ціль, третя впала приблизно за 100 м, а залишені кратери свідчать про значну руйнівну потужність боєголовок.

Раніше The Economist писав, що Україна для ударів по енергетичних об'єктах Росії почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Зазначається, що ці ракети набагато швидші за безпілотники, літають на висоті 50 м над землею, мають дальність польоту понад 3000 км, а також, завдяки бойовій частині вагою 1150 кг, володіють величезною ударною силою.