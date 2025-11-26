Індія знайшла ще один шлях обходу санкцій: закупівля нафти РФ триватиме

Банки Індії готові фінансувати угоди з «чистими» продавцями

Індія розробила спеціальний механізм, що дозволяє країні продовжувати закуповувати російську нафту, незважаючи на постійне посилення санкцій США. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, індійські банки тепер готові розглядати можливість фінансування торгівлі російською нафтою за певних умов. «Банки в Індії тепер готові розглянути можливість фінансування торгівлі російською нафтою, якщо обсяги надходять від продавців, не включених до чорного списку, а угоди будуть відповідати санкціям», – зазначає видання.

Новий підхід передбачає суттєву зміну фінансової архітектури угод, включаючи проведення розрахунків у дирхамах ОАЕ та китайських юанях, значне посилення перевірок у ланцюгах поставок. Індійські кредитори тепер ретельно аналізують походження нафти та історію танкерів, що використовуються, включаючи їхню участь в операціях із підсанкційними організаціями.

Експерти вважають, що хоча посилені перевірки можуть сповільнювати процес укладання нових угод, вони дозволять зберегти значну частину торгового потоку нафти між Росією та Індією. Таким чином, Індія продовжує залишатися ключовим покупцем російської нафти.

До слова, індійська компанія Reliance Industries повністю припинила імпорт російської сирої нафти для свого нафтопереробного заводу в Джамнагарі, штат Гуджарат, з 20 листопада 2025 року.

Раніше стало відомо, що індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників.