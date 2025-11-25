Кривонос: НАБУ не контролювало телефон Міндіча

Підозрюваний виїхав з країни за кілька годин до обшуків у його столичній квартирі

Національне антикорупційне бюро не контролювало телефон бізнесмена, а нині підозрюваного Тимура Міндіча. Як передає «Главком», про це сьогодні заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради.

За його словами, у цілях убезпечення слідства від витоку інформації НАБУ відмовилося повідомляти Держприкордонслужбу про спробу можливого перетину держкордону топфігуранта операції «Мідас».

«Очевидно, він (Тимур Міндіч – «Главком») пройшов контроль швидше, ніж я (Семен Кривонос нагадав, що у липні стояв на кордоні майже годину – «Главком»)», – зазначив Кривонос.

Окремо керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко зауважив, що у рамках службового розслідування перевіряється інформація про розголошення ймовірних фактів досудового розслідування операції «Мідас» з боку детективів НАБУ і прокурорів САП.

Раніше Державна прикордонна служба повідомила, що Тимур Міндіч законно перетнув український кордон. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства.

Водночас, як з'ясували журналісти-розслідувачі, для виїзду з України Міндіч скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень «ТаймЛюкс». Зокрема, виїхав на автомобілі Mercedes-Benz S 350 о 2:09 ночі 10 листопада. Це сталося за декілька годин до обшуків у його квартирі детективами НАБУ в рамках операції «Мідас».

За даними слідства, Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів.

Олександр Цукерман, за версією правоохоронців, також входив до складу злочинної організації та причетний до легалізації коштів корупційного походження.

22 листопада правоохоронці оголосили в розшук Міндіча і Цукермана.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам.