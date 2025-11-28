Азіатські леви з'їли двох дітей в Індії за три дні

Напади хижаків поблизу національного парку Гірський ліс почастішали

В індійському штаті Гуджарат, де розташований єдиний природний ареал азіатських левів, за три дні сталося два смертельні напади хижаків на дітей. Місцеві жителі висловлюють серйозне занепокоєння через почастішання випадків наближення левів до населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Times of India.

Дворічна дівчинка Аадх'я Маквана грала на веранді свого будинку близько 10 ранку, коли на неї напала самка азіатського лева. Мати дитини не змогла прогнати хижачку. Левиця схопила дівчинку і потягла в джунглі. Співробітники Департаменту лісового господарства знайшли наполовину з'їдені рештки дитини та спіймали левицю через дві години.

За день до того в тому ж окрузі левиця напала на хлопчика. Врятувати його не вдалося. Того ж дня в окрузі Амрелі азіатський лев також напав на 34-річного фермера, який отримав серйозні травми.

Національний парк Гірський ліс є єдиним місцем на планеті, де азіатські леви живуть у природному середовищі. Парк був створений у 1965 році для порятунку виду.

За даними на 2025 рік, популяція азіатських левів у Гірському лісі зросла до 891 особи. Це значне збільшення призвело до того, що хижаки почали частіше виходити за межі заповідника та нападати на людей поблизу національного парку.

До слова, левиць, які втекли з приватного зоокуточка на Хмельниччині, евакуюють до центру реабілітації у Південноафриканській Республіці.

Нагадаємо, що левицю, яка у суботу, 15 листопада, втекла з хмельницького реабілітаційного центру для диких тварин, знайшли. У поліції Хмельницької області повідомили, левицю ввели в стан медикаментозного сну та транспортували у безпечне місце.