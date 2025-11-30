Головна Країна Кримінал
Операція «Міндічгейт». Арештовано стоматологічну клініку Цукермана: деталі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Операція «Міндічгейт». Арештовано стоматологічну клініку Цукермана: деталі
За версією НАБУ, у цій клініці Олександр Цукерман передав $500 тис. готівки дружині ексвіцепрем’єра Світлані Чернишовій
фото: DMC Clinic/Facebook

Більше двох тижнів сторінки в соцмережах та сайт київської DMC Clinic не подають ознак життя

Станом на кінець листопада арештовано низку нерухомості бізнесмена Олександра Цукермана, одного з ключових фігурантів операції «Мідас», пов’язаної з корупцією в енергетиці. Про це повідомляє «Главком».

За даними аналітичної системи YouControl, йдеться про дві квартири на вулиці Євгена Чикаленка, 19 (попередня назва – Пушкінська) площами 80,8 кв. м і 374 кв. м. Також за цією ж адресою арештовано нежитлові приміщення площами 317,8 кв. м і 362,1 кв. м, що у власності Цукермана.

Водночас за адресою: Євгена Чикаленка, 19В прописалася DMC Clinic, яка надає послуги зі стоматології та догляду шкіри. Медичний заклад належить Олександру Цукерману.

За версією НАБУ, у цій клініці 9 травня 2025 року Цукерман передав $500 тис. готівки (взяті зі злочинного «бек-офісу») дружині тодішнього віцепрем’єра Світлані Чернишовій.

Крім того, сайт DMC Clinic наразі не працює, останнє повідомлення на сторінці у Facebook клініки датоване 15 листопада 2025 року.

Як повідомляв «Главком», Олександр Цукерман, за версією правоохоронців, також входив до складу злочинної організації та причетний до легалізації коштів корупційного походження.

Інший топфігурант НАБУ Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів.

22 листопада правоохоронці оголосили в розшук Міндіча і Цукермана.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Згідно з текстом підозри, Ігор Миронюк працював у зв’язці з виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» Дмитром Басовим. Їх функціонал, як вважає слідство, зводився до використання так званої схеми «Шлагбаум», за якої контрагенти «Енергоатома» вимушено сплачували їм «відкати», щоб отримати кошти за виконані підрядні роботи. Сума неправомірної вигоди складала до 15% від вартості закупівлі. Далі корупційні кошти Миронюк доставляв до так званого бекофісу, відкритого у центрі Києва на вулиці Володимирська, 20/1а. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

Читайте також:

Теги: НАБУ корупція в Україні війна арешт майно Олександр Цукерман Операція «Мідас»

