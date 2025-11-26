Операція «Мідас». Міндіч оговтався і пішов в контратаку (Документи)

Під арешт потрапила нерухомість бізнесмена, розташована у Києві та Дніпрі

Підозрюваний бізнесмен хоче врятувати арештоване майно

Бізнесмен і співвласник ТОВ «Квартал 95» Тимур Міндіч, який проходить підозрюваним у гучній справі НАБУ, намагається скасувати арешт свого майна. Про це повідомляє «Главком».

Відповідну скаргу 24 листопада подав адвокат підозрюваного до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Наразі поки невідомо, коли Феміда розгляне апеляційну скаргу в інтересах Міндіча.

дані: «Судова влада України»

Як з’ясував «Главком» за допомогою аналітичної системи YouControl, станом на 26 листопада під арештом знаходяться три столичні квартири Тимура Міндіча: дві – на вулиці Михайла Грушевського, 9а загальною площею 736,6 кв. м і одна – на вулиці Царика Григорія, 3 (попередня назва – провулок Іподромний).

дані: YouControl

Також арештовано дві квартири підозрюваного, які розташовані на вулиці Святослава Хороброго, 7 у Дніпрі.

За даними слідства, Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів.

22 листопада підприємця оголошено у розшук.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Згідно з текстом підозри, Ігор Миронюк працював у зв’язці з виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» Дмитром Басовим. Їх функціонал, як вважає слідство, зводився до використання так званої схеми «Шлагбаум», за якої контрагенти «Енергоатома» вимушено сплачували їм «відкати», щоб отримати кошти за виконані підрядні роботи. Сума неправомірної вигоди складала до 15% від вартості закупівлі. Далі корупційні кошти Миронюк доставляв до так званого бекофісу, відкритого у центрі Києва на вулиці Володимирська, 20/1а. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.