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Китай закликав до посилення співпраці з Японією і Південною Кореєю: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай закликав до посилення співпраці з Японією і Південною Кореєю: названо причину
Високопоставлений дипломат Китаю Ван Ї
фото з відкритих джерел

Радник лідера Китаю закликав до прискорення переговорів про зони вільної торгівлі між трьома країнами

Китай, Японія та Південна Корея мають надіслати чіткий сигнал про зближення взаємовідносин та перегрупування у бік співпраці, щоб протистояти «примусу до залякування» з боку США. Про це заявив дипломат і радник лідера Китаю Ван Ї, повідомляє Japan Today.

Ван Ї говорив про зусилля щодо активізації співпраці між трьома сусідами на форумі, організованому Секретаріатом тристороннього співробітництва – органом, створеним за угодою між Пекіном, Сеулом та Токіо.

Ван Ї також закликав країни «виховувати почуття стратегічної автономії, підтримувати регіональну єдність та стабільність, чинити опір повернення менталітету часів холодної війни і бути вільними від примусу залякування та домінування».

Хоча Ван Ї у своєму виступі утримався від згадки Сполучених Штатів, він сказав, що деякі великі країни за межами регіону намагалися замінити єдність поділом у пошуках географічних вигод.

«Якщо цій тенденції буде дозволено розвиватися, це не лише серйозно завадить нормальному розвитку тристороннього співробітництва, а й посилить напруженість та конфронтацію у регіоні», - додав він.

На заході у місті Ціндао Ван Ї також закликав до прискорення переговорів про зони вільної торгівлі між трьома країнами.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джін та глава МЗС Японії Хаясі Есімаса виступили на заході з відеозв'язку.

Раніше повідомлялося, що Китай хоче встановити тісніші зв'язки з російськими військовими. Це є ознакою того, що Пекін, як і раніше, підтримує Москву попри бунт ПВК «Вагнера». 

Також Китай та Пакистан уклали угоду на 4,8 млрд доларів про будівництво в пакистанській провінції Пенджаб атомної електростанції потужністю 1200 МВт.

До слова, у Білому домі точаться дебати щодо угоди з Китаєм про співпрацю в науково-технічній галузі. США можуть переглянути умови договору або навіть відмовитись від його продовження. 

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Теги: Південна Корея Японія Китай будівництво

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