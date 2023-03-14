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Тайвань показав, яке нове озброєння може застосувати проти КНР (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тайвань показав, яке нове озброєння може застосувати проти КНР (фото)
фото:www.japantimes.co.jp

Тайвань демонструє нові дрони-вбивці та низку іншого новітнього обладнання, яке може застосувати, якщо Китай проявлятиме військову агресію

На тлі зростаючого ризику вторгнення з боку Китаю, який вважає острів своїм, Тайвань почав реалізацію нової оборонної стратегії для посилення своїх можливостей стримування та самооборони. Зокрема представив  відразу декілька потужних новинок свого оборонпрому.  Про це пише видання Japantimes.

Так, головний військовий науково-дослідний підрозділ Тайваню представив серію атакуючих і розвідувальних безпілотників місцевого виробництва. Він дещо сходий за зовнішнім виглядом на американський безпілотник AeroVironment Switchblade 300

Цей крок державного Національного інституту науки і технологій Чун-Шану є частиною зусиль Тайбею, спрямованих на прискорення досліджень, розробки та виробництва військових безпілотників, оскільки він черпає уроки з використання Україною цих відносно недорогих активів у боротьбі з Росією.

Щоб досягти цього, Національний інститут науки і технологій об’єднався з приватними компаніями, які надають ключові компоненти та новітні технології для безпілотних систем.

Новий безпілотник, ще не отримав остаточної назви, але як очікують, буде призначений для використання армією та морською піхотою Тайваню.

Озброєний осколково-фугасною боєголовкою, безпілотник має радіус дії близько 10 кілометрів, може залишатися в повітрі більше 15 хвилин і призначений для ураження легких цілей, таких як неброньовані транспортні засоби, та човни. 

Світлова система, яка використовує електрооптичні/інфрачервоні датчики  для наведення та націлювання, поміщається в рюкзак і може бути перенесена одним солдатом, повідомили в інституті.

Крім боєприпасів, що перебувають на стадії розробки, розробники продемонстрували кілька інших витратних систем нападу в центральному місті Тайчжун, включаючи нову антирадіаційну систему безпілотника, яка нещодавно почала масове виробництво для використання ВПС Тайваню.

Щоб знищити ворожі радарні системи, Тайвань розпочав серійне виробництво нового антирадіаційного безпілотника, який разом із пусковою установкою кількох безпілотників, встановлюються на причепі вантажівки. 

Високоточний ударний безпілотник під назвою Chien Hsiang («Летючий меч») призначений для виявлення та знищення джерел радіовипромінювання в певній місцевості, таких як джерела радіоперешкод противника, радіостанції та радари, включно з тими, що використовуються кораблями та системами протиповітряної оборони.

Науково-дослідний інститут продемонстрував, що система є високомобільною: до 12 безпілотних літальних апаратів можуть запускатися із системи запуску, встановленої на причепі вантажівки.

Щоб заплутати ворога, фахівці інституту також розробили версію безпілотника-приманки, призначену для відманювання ворожих систем протиповітряної оборони, покращуючи шанси справжнього антирадіаційного безпілотника досягти наміченої цілі.

Також були представлені дві інші системи безпілотників на основі Chien Hsiang, обидві з яких озброєні більшими боєголовками для знищення більших цілей, таких як морські судна.

Що стосується систем спостереження, то і тут Тайвань продемонстрував Albatross II, нову, більш потужну версію свого морського безпілотника дальнього радіусу дії Albatross, призначеного для патрулювання вод навколо країни. Також одна з нових розробок це середньовисотний безпілотний літальний апарат Teng Yun (Cloud Rider), який вт0икористовується для військово-повітряних сил для місій спостереження та розвідки.

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На весь екран

Крім того, інститут продемонстрував безпілотні літальні апарати Cardinal III і Tactical EVTOL для спостереження та удару по цілі, обидва здатні здійснювати вертикальний зліт і посадку.
 водночас уважно спостерігаючи за тим, як Україна розгортає безпілотники, щоб протистояти чисельно переважаючій Росії. сила.

Нагальна проблема

Розуміючи, що він не може перемогти набагато більшу та боєздатнішу китайську армію у війні на виснаження, Тайбей все більше робить ставку на новітні можливості, міцну оборонно-промислову базу та міцніші регіональні партнерства в рамках переглянутої оборонної стратегії під назвою Загальна концепція оборони.

«Нам потрібен більш доступний і ефективний спосіб захистити себе», – сказав колишній тайванський адмірал Лі Хсі Мін, який брав участь у розробці військового оснащення, коли він був головою Генерального штабу Тайваню з 2017 по 2019 рік.

Лі сказав, що з 1949 року Тайвань в основному покладався на звичайну військову техніку та озброєння, зокрема великі кораблі, танки та літаки, багато з яких були надані Сполученими Штатами для захисту  берегів.

Деякий час це було ефективним для стримування агресивних кроків Пекіна, але з тих пір, як економіка Китаю почала своє швидке розширення кілька десятиліть тому, армія стала дедалі сильнішою та боєздатною, сказав він,і активи, які значно перевищують кількість повітряних і військово-морських флотів Тайваню.

«Ситуація повністю змінилася, і ми не маємо шансів у симетричному конфлікті з Китаєм, тому нам потрібно терміново змінити не лише тип озброєння, яке ми отримуємо, але й наші методи навчання, оперативні концепції загальної військової доктрини», – сказав Лі.

Це передбачає прийняття «стратегії відмови», щоб спробувати утримати китайські сили на відстані. Ідея полягає в тому, щоб використовувати економічно ефективні, мобільні, нетрадиційні та смертоносні бойові засоби, які важко як знищити так і виявити. 

Зокрема йдеться про великі запаси недорогих але високоточних озброєнь малої та середньої дальності, швидкісних катерів, малих ракетних десантних катерів, а також морських мін, швидкісних кораблів, винищувачів та безпілотних систем.

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Теги: економіка озброєння безпілотник Тайвань Україна навчання держава технології радари вантажівки Китай армія танки

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