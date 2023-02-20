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Китай перетне «червону лінію», якщо надасть зброю Росії – Боррель

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китай перетне «червону лінію», якщо надасть зброю Росії – Боррель
фото ілюстративне

Пекін заявив Бореллю, що не постачатиме зброю РФ

Для Європейського Союзу буде «червоною лінією», якщо Китай надішле зброю Росії для її війни в Україні. Про це заявив у понеділок глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, передає Politico. 

Боррель нагадав про зустріч, яку він провів у суботу з високопоставленим китайським дипломатом Ваном Ї.

«Я попросив його не робити цього, і висловив не тільки нашу стурбованість, але й те, що для нас це було б червоною лінією в наших відносинах... Він сказав мені, що вони не збираються цього робити, що вони не планують цього робити. Але ми залишатимемося пильними», – сказав Боррель.

Інші міністри закордонних справ ЄС, присутні на засіданні Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі, також застерегли Пекін не переходити цю межу.

Раніше Китай закликав США переглянути погляди щодо України.

Також повідомлялося, що Китай серйозно обмірковує постачання летальної військової допомоги РФ.

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Теги: Китай Європейський союз росія Україна війна

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