Європа змінює економічну стратегію: новий закон має збільшити частку промисловості до 20% ВВП

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
ЄС робить ставку на промисловість: Єврокомісія представила закон для підтримки виробництва Made in EU

Європейська комісія оприлюднила новий законодавчий акт, спрямований на стимулювання попиту на промислову продукцію та технології європейського виробництва. Ідеться про Закон про прискорення промислового розвитку (Industrial Acceleration Act, IAA), який має зміцнити промислову базу ЄС та підвищити економічну стійкість блоку.

Документ передбачає підтримку виробництва у стратегічних галузях, зокрема в сталеливарній, цементній, алюмінієвій, автомобільній промисловості та секторі технологій із нульовими викидами. Основна мета – стимулювати виробництво всередині Європейського Союзу, створення нових робочих місць і розвиток інновацій. 

Ініціатива базується на рекомендаціях так званого звіту Драгі, який закликає Європу переглянути економічну модель і посилити промислову політику. У ЄС визнають, що посилення глобальної конкуренції та зростання залежності від імпорту в стратегічних секторах потребують нових підходів до економічної політики.

«Сьогоднішній день знаменує важливий крок в оновленні європейської економічної доктрини. Умови закону стимулюватимуть попит на європейське виробництво, зміцнять ланцюги постачання та підвищать економічну безпеку ЄС», - заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань добробуту та промислової стратегії Стефан Сежурне.

Одним із ключових інструментів стане запровадження вимог «Made in EU» або низьковуглецевих критеріїв для державних закупівель та програм державної підтримки. Це означає, що в багатьох випадках перевага надаватиметься продукції, виробленій у Європі, зокрема сталі, цементу, алюмінію, а також технологіям зеленої енергетики – батареям, сонячним панелям, вітровим турбінам і тепловим насосам. 

Закон також передбачає створення спеціальних «зон промислового прискорення», де будуть концентруватися проєкти чистого виробництва та розвиватиметься промислова інфраструктура. Крім того, планується суттєво спростити процедури отримання дозволів для промислових проєктів через цифрові системи та принцип «єдиного вікна». 

За даними Єврокомісії, у 2024 році промисловість забезпечувала 14,3% ВВП ЄС. Новий закон має на меті збільшити цей показник до 20% до 2035 року – саме це розглядається як основа довгострокового економічного зростання та конкурентоспроможності Європи. 

Таким чином, Європейський Союз фактично робить ставку на відновлення та розвиток власної промисловості як ключовий фактор майбутнього добробуту, економічної безпеки та технологічного суверенітету.

Надалі законопроєкт має бути розглянутий Європейським парламентом та Радою ЄС. Після погодження документ набуде чинності та стане частиною нової промислової політики Європейського Союзу.

