ЄС може заморозити схвалення торговельної угоди зі США через хаос з митами Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
ЄС може заморозити схвалення торговельної угоди зі США через хаос з митами Трампа
фото: AP

Комісар Європейського парламенту з питань торгівлі запропонує заморозити процес ратифікації торговельної угоди ЄС зі США, доки не буде отримано детальної інформації щодо торговельної політики США

У Європейському парламенті пропонують зупинити процес ратифікації стратегічної торговельної угоди зі Сполученими Штатами, відомої як «Угода Тернберрі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Голова торгового комітету Бернд Ланге заявив, що на екстреному засіданні в понеділок наполягатиме на призупиненні всієї законодавчої роботи, доки адміністрація Дональда Трампа не надасть чітких роз’яснень щодо своєї подальшої політики. Ланге назвав дії Вашингтона «чистим митним хаосом», який створює критичну невизначеність для європейських партнерів.

Ситуація загострилася після рішення Верховного суду США, який у п'ятницю визнав незаконним використання Трампом закону про надзвичайні повноваження для введення глобальних мит. У відповідь на це президент США оперативно анонсував нові тарифи – спочатку на рівні 10%, а згодом підвищив їх до 15%, використовуючи іншу законодавчу базу (Закон про торгівлю 1974 року). Це вже не перша спроба Європарламенту заморозити угоду: раніше процес зупиняли через погрози Трампа анексувати Гренландію.

Угода, яку минулого літа уклали Дональд Трамп та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, є вкрай суперечливою. Вона передбачає:

  • запровадження 15% тарифу на більшість товарів із ЄС;
  • збереження 50% мита на європейську сталь та алюміній;
  • повне скасування мит для американських товарів, що ввозяться до Європи.

Євросоюз пішов на такі поступки лише заради того, щоб уникнути повномасштабної торговельної війни та зберегти підтримку США у сфері безпеки, зокрема в питаннях допомоги Україні. Тепер, після нових заяв Трампа, європейські лідери сумніваються у життєздатності домовленостей. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прямо заявив, що чинність угоди тепер під великим питанням, і Париж готовий до кроків у відповідь.

Європейська комісія наразі вимагає від Вашингтона «повної ясності». Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович уже провів екстрені консультації з торговим представником США Джеймісоном Гріром та міністром торгівлі Говардом Лутніком. Позиція Брюсселя залишається незмінною: товари з ЄС повинні мати найбільш конкурентний режим без непередбачуваних підвищень тарифів понад узгоджену раніше «стелю».

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними мита, які запровадив своїми указами президент Дональд Трамп. Згідно з рішенням, мита перевищують повноваження, надані президенту Конгресом згідно із законом 1977 року.

Ідеться про Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відомий як IEEPA. Цей закон дозволяє президенту регулювати торгівлю під час надзвичайних ситуацій у країні, спричинених іноземними загрозами.

Дональд Трамп кілька разів заявляв про запровадження суттєвих мит на товари з інших країн після вступу на посаду в січні 2025 року. Зокрема, 17 січня він оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».

