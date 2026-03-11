На ринку почала падати ціна на нафту: як працює план Міжнародного енергетичного агентства

Ціна на нафту падає після повідомлення про план Міжнародного енергетичного агентства вивільнити резерви

У середу, 11 березня, нафта продовжила дешевшати, оскільки Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило про можливість вивільнення найбільших нафтових запасів. Все через потенційні перебої з постачанням внаслідок конфлікту між США та Ізраїлю з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися з пониженням на 88 центів, або 1%, до $86,92 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалася з пониженням на 35 центів, або 0,4%, до $83,1 за барель.

«Ціни на американську нафту підскочили на 5% на відкритті ринку після того, як обидва контракти впали більш ніж на 11% у вівторок, що є найрізкішим відсотковим падінням з 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Це сталося на наступний день після того, як Дональд Трамп спрогнозував швидке закінчення війни на Близькому Сході. У понеділок WTI підскочила до більш ніж $119 за барель, що є найвищим показником з червня 2022 року.

Аналітики повідомляють, що вивільнення запасів Міжнародного енергетичного агентства компенсувало б 12 днів очікуваного інвестиційним банком перебоїв з експортом нафти з країн Перської затоки на рівні 15,4 млн барелів на день.

«Ціни на нафту продовжували нормалізуватися, знижуючись у нестабільному режимі після різкого стрибка в понеділок», – зазначили аналітики.

При цьому додають, що ринки і надалі будуть зосереджувати увагу на подіях на Близькому Сході, оскільки інвестори оцінюють, як довго ціни на енергоносії можуть залишатися високими.

«Главком» писав, що країни «Великої сімки» (G7) заявили про готовність використати стратегічні запаси нафти для підтримки світових поставок енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході.

Раніше президент США Дональд Трамп відкинув занепокоєння щодо стрімкого здорожчання енергоносіїв. Американський лідер підкреслив, що нинішні високі ціни є тимчасовим явищем, яке він вважає цілком виправданим заради досягнення глобальної безпеки та остаточного усунення ядерної загрози з боку Ірану. На думку Трампа, після завершення військової операції вартість нафти різко впаде, а сумніви в доцільності такого кроку він назвав недалекоглядними.

До слова, Сполучені Штати Америки надали Індії тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти, але санкції залишаються в силі.

Повідомляється, що адміністрація президента Трампа дозволила Індії закупити обмежені обсяги російської нафти, щоб запобігти різкому стрибку цін на паливо. Але робити це дозволено лише протягом 30 днів. Це потрібно, як вважають у Білому домі, для стабілізації світового енергоринку на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.