Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід «Дружба»

Внаслідок атаки РФ на нафтопровід «Дружба» транзит нафти до Угорщини було припинено

Під час засідання йтиметься про можливі альтернативні варіанти постачання палива

Європейська комісія скликає позачергове засідання координаційної групи з нафти через конфлікт, повʼязаний із нафтопроводом «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Зазначається, що екстрене засідання відбудеться у середу, 25 лютого. У ньому візьмуть участь представники Угорщини, Словаччини та Хорватії.

«Ми скликали спеціальне засідання координаційної групи з нафти, щоб обговорити наслідки перебоїв у постачанні та можливі альтернативні варіанти постачання палива», – заявила представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Раніше Sky News писав, що Європейська комісія заявила про те, що хоче отримати від України графік ремонту нафтопроводу «Дружба», який транспортує російську нафту до Європи, після того, як він був пошкоджений на початку цього року.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну в затримці відновлення роботи нафтопроводу, щоб чинити тиск на Угорщину з метою змусити її відмовитися від протидії вступу країни до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що, на його думку, Україна не відновила транзит нафти з політичних міркувань.

Обидві країни звернулися до Хорватії за допомогою в постачанні російської нафти через побоювання негайного дефіциту палива. Однак міністр економіки Хорватії Анте Сусняр заявив, що цього не відбудеться.

До слова, спікерка Єврокомісії Анна-Кайса Ітконнен заявила, Європейський Союз не висував Україні вимог чи дедлайнів для ремонту нафтопроводу «Дружба». Речниця зазначила, що Єврокомісія перебуває в контакті з владою України, Словаччини та Угорщини, щоб отримати ясність у питанні термінів ремонту нафтопроводу.