Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід «Дружба»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід «Дружба»
Внаслідок атаки РФ на нафтопровід «Дружба» транзит нафти до Угорщини було припинено
фото: dpa (ілюстративне)

Під час засідання йтиметься про можливі альтернативні варіанти постачання палива

Європейська комісія скликає позачергове засідання координаційної групи з нафти через конфлікт, повʼязаний із нафтопроводом «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Зазначається, що екстрене засідання відбудеться у середу, 25 лютого. У ньому візьмуть участь представники Угорщини, Словаччини та Хорватії.

«Ми скликали спеціальне засідання координаційної групи з нафти, щоб обговорити наслідки перебоїв у постачанні та можливі альтернативні варіанти постачання палива», – заявила представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Раніше Sky News писав, що Європейська комісія заявила про те, що хоче отримати від України графік ремонту нафтопроводу «Дружба», який транспортує російську нафту до Європи, після того, як він був пошкоджений на початку цього року.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну в затримці відновлення роботи нафтопроводу, щоб чинити тиск на Угорщину з метою змусити її відмовитися від протидії вступу країни до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що, на його думку, Україна не відновила транзит нафти з політичних міркувань.

Обидві країни звернулися до Хорватії за допомогою в постачанні російської нафти через побоювання негайного дефіциту палива. Однак міністр економіки Хорватії Анте Сусняр заявив, що цього не відбудеться.

До слова, спікерка Єврокомісії Анна-Кайса Ітконнен заявила, Європейський Союз не висував Україні вимог чи дедлайнів для ремонту нафтопроводу «Дружба». Речниця зазначила, що Єврокомісія перебуває в контакті з владою України, Словаччини та Угорщини, щоб отримати ясність у питанні термінів ремонту нафтопроводу.

Читайте також:

Теги: нафта Єврокомісія Угорщина Словаччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку року уражено понад 240 цілей противника
Мадяр відзвітував про атаки на об'єкти РФ: скільки цілей уражено за півтора місяця
17 лютого, 23:04
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
15 лютого, 07:46
Сіярто заявив, що «європейці постійно підривають мирні зусилля» щодо України
Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи
12 лютого, 13:40
Не поступово, а беззупинно: як скорочується «вічна війна» Кремля
Нафтові доходи Кремля тануть швидше, ніж міфи про «вічну війну»
9 лютого, 13:41
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
9 лютого, 13:11
За словами Сійярто, судовий процес може тривати до двох років
Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу
2 лютого, 16:57
Наразі в ЄС діє механізм граничної ціни на російську нафту, який з 1 лютого має знизитися до $44,10 за барель
Bloomberg: ЄС готує радикальні зміни в нафтових санкціях проти Росії
31 сiчня, 06:55
Партія Мадяра утримує відрив від «Фідесу» Орбана
Партія Орбана втратила шанс на перемогу? Результати останніх соцопитувань
27 сiчня, 11:02
Корабель Progress нещодавно змінив прапор на російський
Російський танкер втратив керування в Середземному морі
23 сiчня, 19:27

Політика

Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)
Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)
Президент Казахстану запропонував створити нагороду імені Трампа
Президент Казахстану запропонував створити нагороду імені Трампа
Італія підготувала амбітний план розширення армії до 2044 року
Італія підготувала амбітний план розширення армії до 2044 року
Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру
Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру
Трамп продовжив санкції проти РФ
Трамп продовжив санкції проти РФ
Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід «Дружба»
Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід «Дружба»

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua