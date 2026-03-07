У магазині пояснили, що продають копії брендових речей китайського виробництва, а ось сертифікацію вони проходять у Росії

Військовий замовив одяг у одному зі столичних магазинів, а під час огляду покупки помітив разючу деталь. На етикетці було чітко зазначено, що товар виготовлений у Росії. Ба більше, вказана навіть конкретна вулиця, де його пошили. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

«Для вас ок продавати таке в Україні? Хоч би зрізали етикетку. Ось це ви відправили військовому. Це просто сором. Відправляйте військовим на СВО, не ганьбіться», – написав магазину чоловік.

Після цього журналісти вирішили перевірити інформацію та відвідали магазин як таємні покупці. Вони обрали кілька речей і оглянули їх у примірочній, однак під час перевірки російських етикеток на одязі не виявили.

У магазині пояснили, що продають копії брендових речей китайського виробництва, а ось сертифікацію вони проходять у Росії.

«Ми як продавали свою китайську продукцію, так і будемо її продавати, тому що вона жодного стосунку не має до території неприємної країни. Тобто вона відшивається напряму в Китаї. Напряму з Китаю ми її замовляємо і отримуємо», – заявила представниця магазину.

Також у компанії зазначили, що не планують відмовлятися від цієї продукції, але можуть розглянути варіант видалення бірок із суперечливим маркуванням.

«Єдине, що ми розглядаємо варіант зрізати цю бірку. Можливо, просто щоб не виникало подібних ситуацій… бо дуже важко людям, які в цьому не розбираються, донести інформацію, що це не річ, яка має якесь відношення до країни-агресора», – пояснили в магазині.

В Україні діє повне ембарго на імпорт російських товарів. За словами юристів, якщо одяг фактично виготовлений у Китаї, то формально країною походження вважається саме Китай. У такому разі російські написи на бірках можуть стати радше репутаційною проблемою для бізнесу.

«Є таке поняття, як сірий імпорт. Є таке поняття, як імпорт через інші країни. І в такому випадку важко застосувати чинне законодавство і чинні заборони щодо цього», – зазначив юрист.

Фахівці додають: якщо буде доведено незаконне ввезення товарів із Росії, бізнесу можуть загрожувати значні штрафи та конфіскація продукції. У разі контрабанди штраф може сягати сотень тисяч гривень.

Юристи радять у подібних ситуаціях звертатися до Держпродспоживслужби, поліції або СБУ та зберігати всі докази – чеки, переписку та сам товар.

До слова, попри те, що після 2022 року російська економіка продемонструвала неочікувану стійкість завдяки шаленим військовим видаткам, у 2026 році з’явилися чіткі ознаки вичерпання цього ресурсу. Як повідомляє The Guardian, РФ, яка на короткий час стала дев'ятою економікою світу, наразі опинилася в найбільш нестабільному стані з початку великої війни. Головними факторами гальмування стали обвал цін на нафту, демографічна криза та наслідки західних санкцій.