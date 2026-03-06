Нафтовий ринок готується до найгіршого сценарію в Ормузькій протоці: ціни невпинно ростуть

Нафта вже понад $90. У Перській затоці лунає попередження про «стоп» її експорту за лічені дні

Ціни на нафту різко зросли до понад $90 за барель. Це сталося після того, як міністр енергетики Катару попередив про зупинку видобутку уже за кілька днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Повідомляється, що у п'ятницю, 6 березня, нафта марки Brent піднялася до $91,46 за барель, після чого нафта трохи опустилася до 90,38 станом на 17:06 за Києвом.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі сказав, що конфлікт на Близькому Сході – регіоні, який відіграє ключову роль у світових енергопоставках і морських маршрутах, – може «покласти економіки світу».

Якщо судна не зможуть проходити через Ормузьку протоку, ціна нафти за два-три тижні може підскочити набагато сильніше – до $150 за барель, сказав Каабі.

Зазвичай через Ормузьку протоку щодня транспортують близько п'ятої частини світового обсягу нафти, але рух через цей вузький прохід майже зупинився відтоді, як минулими вихідними почалася війна США та Ізраїлю з Іраном.

Каабі сказав виданню: «Якщо ця війна триватиме кілька тижнів, зростання ВВП у світі буде під ударом. Ціни на енергію зростатимуть для всіх. Буде дефіцит деяких продуктів і почнеться ланцюгова реакція, коли фабрики не зможуть постачати».

«Главком» також про можливе втручання уряду США у нафтовий ринок. Вашингтон розглядає варіанти, які могли б стримати подальше зростання цін на енергоресурси.

Ще одним фактором стало рішення Міністерства фінансів США дозволити компаніям купувати частину російської нафти, яка перебуває під санкціями і зараз зберігається на танкерах. Це зробили для того, щоб збільшити пропозицію на ринку та зменшити дефіцит сировини.

Першими такими дозволами скористалися нафтопереробні заводи Індії, які почали закуповувати мільйони барелів російської сирої нафти.

За даними аналітичної компанії Kpler, яка відстежує рух танкерів, приблизно 30 млн барелів російської нафти зараз зберігаються на суднах в Індійському океані, у районі Аравійського моря та поблизу Сінгапурської протоки. Частина цих суден фактично використовується як плавучі сховища.

До слова, Сполучені Штати підштовхують Китай скоротити закупівлі російської нафти та збільшити імпорт енергоресурсів зі США. У Вашингтоні вважають, що такий крок може послабити економічні позиції Росії під час війни проти України.