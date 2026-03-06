Головна Світ Економіка
Нафтовий ринок готується до найгіршого сценарію в Ормузькій протоці: ціни невпинно ростуть

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Нафта у світі стрімко дорожчає
фото з відкритих джерел

Нафта вже понад $90. У Перській затоці лунає попередження про «стоп» її експорту за лічені дні

Ціни на нафту різко зросли до понад $90 за барель. Це сталося після того, як міністр енергетики Катару попередив про зупинку видобутку уже за кілька днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Повідомляється, що у п'ятницю, 6 березня, нафта марки Brent піднялася до $91,46 за барель, після чого нафта трохи опустилася до 90,38 станом на 17:06 за Києвом.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі сказав, що конфлікт на Близькому Сході – регіоні, який відіграє ключову роль у світових енергопоставках і морських маршрутах, – може «покласти економіки світу».

Якщо судна не зможуть проходити через Ормузьку протоку, ціна нафти за два-три тижні може підскочити набагато сильніше – до $150 за барель, сказав Каабі.

Зазвичай через Ормузьку протоку щодня транспортують близько п'ятої частини світового обсягу нафти, але рух через цей вузький прохід майже зупинився відтоді, як минулими вихідними почалася війна США та Ізраїлю з Іраном.

Каабі сказав виданню: «Якщо ця війна триватиме кілька тижнів, зростання ВВП у світі буде під ударом. Ціни на енергію зростатимуть для всіх. Буде дефіцит деяких продуктів і почнеться ланцюгова реакція, коли фабрики не зможуть постачати».

«Главком» також про можливе втручання уряду США у нафтовий ринок. Вашингтон розглядає варіанти, які могли б стримати подальше зростання цін на енергоресурси.

Ще одним фактором стало рішення Міністерства фінансів США дозволити компаніям купувати частину російської нафти, яка перебуває під санкціями і зараз зберігається на танкерах. Це зробили для того, щоб збільшити пропозицію на ринку та зменшити дефіцит сировини.

Першими такими дозволами скористалися нафтопереробні заводи Індії, які почали закуповувати мільйони барелів російської сирої нафти.

За даними аналітичної компанії Kpler, яка відстежує рух танкерів, приблизно 30 млн барелів російської нафти зараз зберігаються на суднах в Індійському океані, у районі Аравійського моря та поблизу Сінгапурської протоки. Частина цих суден фактично використовується як плавучі сховища.

До слова, Сполучені Штати підштовхують Китай скоротити закупівлі російської нафти та збільшити імпорт енергоресурсів зі США. У Вашингтоні вважають, що такий крок може послабити економічні позиції Росії під час війни проти України.

Теги: нафта Затока економіка ціни

Читайте також

Експерти зазначають, що короткостроковий конфлікт спричинить лише тимчасовий стрибок цін на енергоносії та логістику
Економіка ЄС готова до іранського шоку, але є нюанс
3 березня, 16:48
Китай закликає учасників конфлікту на Близькому Сході припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації
Пекін таємно тисне на Тегеран, аби той не блокував Ормузьку протоку
3 березня, 15:00
Іранський фактор є ще одним нагадуванням про те, що сучасна світова економіка залишається надзвичайно вразливою до геополітичних ризиків
Іранський фактор. Світ на порозі нової економічної кризи? Геополітика
2 березня, 16:30
Незначне підвищення видобутку нафти навряд заспокоїть ринок. Ціни реагуватимуть передусім на ситуацію в Перській затоці
На тлі кризи в Ірані злетять ціни на нафту: подробиці від Reuters
1 березня, 19:59
Мінфін США надасть дозвіл компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі
США дозволять перепродавати венесуельську нафту Кубі
26 лютого, 07:17
Сенатори США розгорнули дискусію через арешти російських танкерів
Сенатори США посперечалися, як саме бити по нафтових доходах Кремля
25 лютого, 21:05
Нафта пішла вгору на тлі заяв президента США про відправку другої авіаносної ударної групи на Близький Схід
Ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном
12 лютого, 07:32
Євросоюз уперше націлив санкції на іноземні порти
ЄС запропонував санкції проти портів у Грузії та Індонезії
10 лютого, 10:07
The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року
The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року
7 лютого, 00:29

Канадський монетний двір випустив монету у формі писанки
Канадський монетний двір випустив монету у формі писанки
Світові ціни на нафту впали після рекордного зростання: стала відома причина
Світові ціни на нафту впали після рекордного зростання: стала відома причина
Росія заробить на війні в Ірані. Експерт-міжнародник склав прогноз
Росія заробить на війні в Ірані. Експерт-міжнародник склав прогноз
США запропонували Китаю скоротити закупівлі російської нафти
США запропонували Китаю скоротити закупівлі російської нафти
Мінфін США дав Індії зелене світло на закупівлю російської нафти, але є нюанс
Мінфін США дав Індії зелене світло на закупівлю російської нафти, але є нюанс

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
