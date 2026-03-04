Прокремлівські економісти визнали критичний стан економіки РФ – дані розвідки

«Базовий сценарій на 2026 рік, за оцінками самих же російських інституцій, – подальше уповільнення на тлі слабкої динаміки ВВП і скорочення інвестицій»

Провідні російські економічні інституції – центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, вища школа економіки, центральний банк РФ – зафіксували, що економіка країни впритул наблизилася до стагфляції. Показово, що визнання кризових тенденцій надходить від структур, афілійованих із Кремлем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Зведений випереджальний індикатор входу економіки в рецесію з листопада 2025 року перевищив позначку 0,44 – при критичному порозі 0,12. Водночас симетричний індикатор виходу з рецесії впав до 0,05 у листопаді 2025 року, проти 0,10 у жовтні, залишаючись далеко нижче критичного рівня 0,35. Це означає не лише високу ймовірність рецесії, а й украй низькі шанси на швидке відновлення – аналітики попереджають про ризик затяжного спаду тривалістю понад рік», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що промисловий сектор демонструє стійке погіршення. Індекс S&P Global PMI переробної промисловості за підсумками січня 2026 року залишається нижче 50 пунктів – у зоні скорочення. Рентабельність у промисловості з вересня 2024 року впала з 20% до 12% і продовжує знижуватися.

«Споживчі настрої колапсують. За даними «Левада-центр», індекс економічних очікувань населення в січні 2026 року впав до 113 пунктів проти 140 у 2024 році. Індекс споживчих настроїв повернувся до рівнів кінця 2022 року – 98 пунктів, відображаючи переважання песимізму серед росіян. Базовий сценарій на 2026 рік, за оцінками самих же російських інституцій, – подальше уповільнення на тлі слабкої динаміки ВВП і скорочення інвестицій, з реальним ризиком технічної рецесії», – зауважує розвідка.

Як повідомлялося, російську економіку буде важко чи навіть неможливо повернути до нормального стану без нової кризи. Зазначається, що в альпінізмі «‎зона смерті» – це висоти, кількості кисню на яких недостатньо для тривалої підтримки людського життя. На думку наукової співробітниці Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександри Прокопенко, сьогодні Росія перебуває саме в такому стані.

До слова, попри те, що після 2022 року російська економіка продемонструвала неочікувану стійкість завдяки шаленим військовим видаткам, у 2026 році з’явилися чіткі ознаки вичерпання цього ресурсу. Як повідомляє The Guardian, РФ, яка на короткий час стала дев'ятою економікою світу, наразі опинилася в найбільш нестабільному стані з початку великої війни. Головними факторами гальмування стали обвал цін на нафту, демографічна криза та наслідки західних санкцій.