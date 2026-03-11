Трійка найбагатших жителів Китаю: що відомо про щасливчиків рейтингу Forbes

До списку увійшли засновник TikTok, власник виробника води та глава технологічного гіганта Tencent

До трійки найбагатших людей Китаю увійшли засновник компанії ByteDance Чжан Імін, власник корпорації Nongfu Spring Чжун Шаньшань та керівник технологічного гіганта Tencent Ма Хуатен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на список Forbes найбагатших людей Китаю.

За даними журналу, найбагатшою людиною Китаю є співзасновник технологічної компанії ByteDance Чжан Імін. Його статки оцінюються приблизно у $69,3 млрд.

Найбагатшою людиною Китаю є співзасновник технологічної компанії ByteDance Чжан Імін фото: Imaginechina/Newscom

ByteDance є материнською компанією популярного у світі застосунку TikTok, який має понад мільярд користувачів. Компанія також працює у сферах електронної комерції, освіти, ігор та новинних сервісів. Чжан Імін заснував ByteDance у 2012 році у квартирі в Пекіні. У 2021 році він залишив посаду голови компанії після того, як раніше того ж року пішов з посади генерального директора. За даними медіа, це сталося на тлі тиску з боку китайської влади.

Другу позицію серед найбагатших китайців посідає підприємець Чжун Шаньшань зі статками близько $65 млрд. Він є засновником і головою компанії Nongfu Spring, яка виробляє бутильовану воду та інші напої. Компанія вийшла на біржу в Гонконгу у 2020 році.

Другу позицію серед найбагатших китайців посідає підприємець Чжун Шаньшань зі статками близько $65 млрд фото: Jiang Xin/Imagine China/Newscom

Чжун народився в місті Ханчжоу та під час Культурної революції був змушений покинути школу. Перед тим як започаткувати власний бізнес, він працював будівельником, журналістом та торговим агентом.

Крім того, підприємець контролює компанію Wantai Biological, яка виробляє діагностичні тести для інфекційних захворювань, зокрема для Covid-19.

Третє місце у списку найбагатших жителів Китаю посідає Ма Хуатен, також відомий як Поні Ма. Його статки оцінюються приблизно у $57 млрд.

Третє місце у списку найбагатших жителів Китаю посідає Ма Хуатен фото з відкритиж джерел

Ма Хуатен є головою та генеральним директором компанії Tencent – одного з найбільших технологічних холдингів у світі. Tencent створила популярний месенджер WeChat, який має понад 1,4 млрд активних користувачів на місяць. Компанія також є одним із найбільших видавців відеоігор у світі та інвестувала у низку міжнародних технологічних компаній.

Зокрема Tencent має частку у розробнику відеоігор Epic Games, а також інвестувала у компанію Tesla та музичний сервіс Spotify. Компанію Tencent Ма Хуатен заснував у 1998 році після роботи у сфері телекомунікаційних технологій.

Нагадаємо, що у глобальному рейтингу найбагатших людей світу перше місце утримує американський підприємець Ілон Маск. Засновник компаній Tesla, SpaceX та інших технологічних проєктів уже кілька років очолює світові списки мільярдерів. Його статки оцінюються у понад $800 млрд., що значно перевищує капітали найбагатших підприємців Китаю.