Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трійка найбагатших жителів Китаю: що відомо про щасливчиків рейтингу Forbes

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трійка найбагатших жителів Китаю: що відомо про щасливчиків рейтингу Forbes
Китай залишається другою за розміром економікою світу та одним із ключових центрів глобального бізнесу
колаж: glavcom.ua

До списку увійшли засновник TikTok, власник виробника води та глава технологічного гіганта Tencent

До трійки найбагатших людей Китаю увійшли засновник компанії ByteDance Чжан Імін, власник корпорації Nongfu Spring Чжун Шаньшань та керівник технологічного гіганта Tencent Ма Хуатен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на список Forbes найбагатших людей Китаю.

За даними журналу, найбагатшою людиною Китаю є співзасновник технологічної компанії ByteDance Чжан Імін. Його статки оцінюються приблизно у $69,3 млрд.

Найбагатшою людиною Китаю є співзасновник технологічної компанії ByteDance Чжан Імін
Найбагатшою людиною Китаю є співзасновник технологічної компанії ByteDance Чжан Імін
фото: Imaginechina/Newscom

ByteDance є материнською компанією популярного у світі застосунку TikTok, який має понад мільярд користувачів. Компанія також працює у сферах електронної комерції, освіти, ігор та новинних сервісів. Чжан Імін заснував ByteDance у 2012 році у квартирі в Пекіні. У 2021 році він залишив посаду голови компанії після того, як раніше того ж року пішов з посади генерального директора. За даними медіа, це сталося на тлі тиску з боку китайської влади.

Другу позицію серед найбагатших китайців посідає підприємець Чжун Шаньшань зі статками близько $65 млрд. Він є засновником і головою компанії Nongfu Spring, яка виробляє бутильовану воду та інші напої. Компанія вийшла на біржу в Гонконгу у 2020 році.

Другу позицію серед найбагатших китайців посідає підприємець Чжун Шаньшань зі статками близько $65 млрд
Другу позицію серед найбагатших китайців посідає підприємець Чжун Шаньшань зі статками близько $65 млрд
фото: Jiang Xin/Imagine China/Newscom

Чжун народився в місті Ханчжоу та під час Культурної революції був змушений покинути школу. Перед тим як започаткувати власний бізнес, він працював будівельником, журналістом та торговим агентом.

Крім того, підприємець контролює компанію Wantai Biological, яка виробляє діагностичні тести для інфекційних захворювань, зокрема для Covid-19.

Третє місце у списку найбагатших жителів Китаю посідає Ма Хуатен, також відомий як Поні Ма. Його статки оцінюються приблизно у $57 млрд.

Третє місце у списку найбагатших жителів Китаю посідає Ма Хуатен
Третє місце у списку найбагатших жителів Китаю посідає Ма Хуатен
фото з відкритиж джерел

Ма Хуатен є головою та генеральним директором компанії Tencent – одного з найбільших технологічних холдингів у світі. Tencent створила популярний месенджер WeChat, який має понад 1,4 млрд активних користувачів на місяць. Компанія також є одним із найбільших видавців відеоігор у світі та інвестувала у низку міжнародних технологічних компаній.

Зокрема Tencent має частку у розробнику відеоігор Epic Games, а також інвестувала у компанію Tesla та музичний сервіс Spotify. Компанію Tencent Ма Хуатен заснував у 1998 році після роботи у сфері телекомунікаційних технологій.

Нагадаємо, що у глобальному рейтингу найбагатших людей світу перше місце утримує американський підприємець Ілон Маск. Засновник компаній Tesla, SpaceX та інших технологічних проєктів уже кілька років очолює світові списки мільярдерів. Його статки оцінюються у понад $800 млрд., що значно перевищує капітали найбагатших підприємців Китаю.

Читайте також:

Теги: економіка Китай гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайська спроба витіснити США з європейського безпекового поля і зайти туди самим
Мирні переговори. На обрії знову з'явився Китай
27 лютого, 12:02
Китай намагається навести з Європою свої мости
Китайський сигнал Європі з Мюнхену
15 лютого, 14:14
Чи зупиниться Іран? Наступний раунд за Китаєм
США виходять з іранської авантюри. Але чи зупиниться Тегеран?
Вчора, 18:45
Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Білому домі, 3 березня 2026 року
Перший дзвіночок для Трампа: заява Мерца як початок зміни переговорного формату
4 березня, 09:15
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обідає у Великому залі народних зборів у Пекіні, Китай, 25 лютого 2026 року
Канцлер Мерц у Пекіні. Сі дратують численні прохання Європи вплинути на Путіна?
27 лютого, 13:15
Попередні великі поставки озброєнь Тайваню вже були схвалені США в грудні 2025 року на суму понад $11 млрд.
WSJ: Поставки американської зброї Тайваню під загрозою через позицію Пекіна
19 лютого, 00:43
Попередження пролунало на тлі зростання військових витрат Китаю
США ще у 2023 році попередили техногігантів про ризик війни Китаю проти Тайваню
24 лютого, 20:39
Міністр закордонних справ Китаю Ван І зазначив, що долю Близького Сходу мають визначати народи, які там проживають
Китай закликав США та Ізраїль зупинити війну з Іраном
8 березня, 07:40
Дефіцит вагонів може виникнути, коли припиняться активні бойові дії і економіка почне відновлюватися, попередив Сергій Вовк
Списання вагонів за віком. Директор Центру транспортних стратегій пояснив проблему
Вчора, 14:22

Економіка

Трійка найбагатших жителів Китаю: що відомо про щасливчиків рейтингу Forbes
Трійка найбагатших жителів Китаю: що відомо про щасливчиків рейтингу Forbes
Європа змінює економічну стратегію: новий закон має збільшити частку промисловості до 20% ВВП
Європа змінює економічну стратегію: новий закон має збільшити частку промисловості до 20% ВВП
Глава Єврокомісії розповіла, у скільки ЄС обходиться війна на Близькому Сході
Глава Єврокомісії розповіла, у скільки ЄС обходиться війна на Близькому Сході
Китайські підприємці захоплюють російський ринок – розвідка
Китайські підприємці захоплюють російський ринок – розвідка
На ринку почала падати ціна на нафту: як працює план Міжнародного енергетичного агентства
На ринку почала падати ціна на нафту: як працює план Міжнародного енергетичного агентства
США пояснили, чому дозволили Індії купувати російську нафту
США пояснили, чому дозволили Індії купувати російську нафту

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua