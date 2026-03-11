Головна Світ Економіка
США пояснили, чому дозволили Індії купувати російську нафту

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
США пояснили, чому дозволили Індії купувати російську нафту
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт
Індія отримала тимчасовий дозвіл на закупівлю російської нафти

Сполучені Штати Америки надали Індії тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти, але санкції залишаються в силі. Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, інформує «Главком». 

Повідомляється, що адміністрація президента Трампа дозволила Індії закупити обмежені обсяги російської нафти, щоб запобігти різкому стрибку цін на паливо. Але робити це дозволено лише протягом 30 днів. 

Це потрібно, як вважають у Білому домі, для стабілізації світового енергоринку на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

«Це короткостроковий захід, спрямований на стабілізацію цін на енергоносії для американських споживачів та світової економіки», – підкреслила речниця, додавши, що про повне скасування санкцій проти нафтового сектора РФ не йдеться.

Речниця Білого Дому також уточнила, що відповідне рішення ухвалювали президент Дональд Трамп, міністр фінансів Скотт Бессент та команда національної безпеки.

«Наші союзники в Індії були хорошими гравцями і раніше припинили купувати санкціоновану російську нафту. Ми тимчасово дозволили їм приймати цю нафту, щоб задовольнити тимчасову прогалину у постачанні через іранців», – зазначила речниця.

«Главком» писав, що Індія замовила мільйони барелів російської нафти на березень. ндія значною мірою залежить від поставок нафти з Близького Сходу. Близько 40% імпорту країни надходить через Ормузьку протоку.Однак із початку березня протока була закрита через ескалацію війни в Ірані, що ускладнило постачання енергоносіїв до Індії.

