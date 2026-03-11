Глава Єврокомісії розповіла, у скільки ЄС обходиться війна на Близькому Сході

За словами фон дер Ляєн, через зростання цін на енергоносії Європейський Союз втратив 3 млрд євро

За десять днів конфлікту ціни на газ зросли на 50%, а на нафту – на 27%

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перший десяток днів війни на Близькому Сході коштували Європейському Союзу 3 млрд євро через зростання цін на газ і нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ посадовиці.

Фон дер Ляєн навела приклад економічних наслідків війни на Близькому Сході для ЄС. За її словами, ціни на газ зросли на 50%, а на нафту – на 27%, що за перші 10 днів конфлікту обійшлося європейським платникам податків у додаткові 3 млрд євро на імпорт викопного палива.

Глава Єврокомісії зазначила, що фактична залежність від викопного палива показала необхідність розвитку власних енергетичних ресурсів. «Ми маємо власні джерела енергії. Відновлювані джерела енергії та атомна енергія. Їхні ціни за останні 10 днів залишилися незмінними», – каже вона.

Очільниця відомства додала, що ЄС розробляє заходи для зменшення впливу високих цін на газ на вартість електроенергії, зокрема через кращу реалізацію двосторонніх довгострокових угод між розробниками відновлюваної енергетики та державними органами, державну допомогу, а також можливе субсидування чи обмеження ціни на газ.

Нагадаємо, через стрімке зростання цін на енергоносії, спровоковане конфліктом з Іраном, Білий дім обговорює можливість пом'якшення обмежень щодо експорту нафти з РФ. Як повідомляють джерела CNN, такий крок має на меті збільшити світові поставки палива та нівелювати наслідки блокування Ормузької протоки, що призвело до цінового стрибка минулого тижня

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Росії на тлі зростання світових цін на нафту.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що конфлікт на Близькому Сході є одним із найбільших ризиків для світу за останні роки та може перерости у світову війну.