Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Глава Єврокомісії розповіла, у скільки ЄС обходиться війна на Близькому Сході

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Глава Єврокомісії розповіла, у скільки ЄС обходиться війна на Близькому Сході
За словами фон дер Ляєн, через зростання цін на енергоносії Європейський Союз втратив 3 млрд євро
скриншот з відео Єврокомісії

За десять днів конфлікту ціни на газ зросли на 50%, а на нафту – на 27%

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перший десяток днів війни на Близькому Сході коштували Європейському Союзу 3 млрд євро через зростання цін на газ і нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ посадовиці.

Фон дер Ляєн навела приклад економічних наслідків війни на Близькому Сході для ЄС. За її словами, ціни на газ зросли на 50%, а на нафту – на 27%, що за перші 10 днів конфлікту обійшлося європейським платникам податків у додаткові 3 млрд євро на імпорт викопного палива.

Глава Єврокомісії зазначила, що фактична залежність від викопного палива показала необхідність розвитку власних енергетичних ресурсів. «Ми маємо власні джерела енергії. Відновлювані джерела енергії та атомна енергія. Їхні ціни за останні 10 днів залишилися незмінними», – каже вона.

Очільниця відомства додала, що ЄС розробляє заходи для зменшення впливу високих цін на газ на вартість електроенергії, зокрема через кращу реалізацію двосторонніх довгострокових угод між розробниками відновлюваної енергетики та державними органами, державну допомогу, а також можливе субсидування чи обмеження ціни на газ.

Нагадаємо, через стрімке зростання цін на енергоносії, спровоковане конфліктом з Іраном, Білий дім обговорює можливість пом'якшення обмежень щодо експорту нафти з РФ. Як повідомляють джерела CNN, такий крок має на меті збільшити світові поставки палива та нівелювати наслідки блокування Ормузької протоки, що призвело до цінового стрибка минулого тижня

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Росії на тлі зростання світових цін на нафту. 

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що конфлікт на Близькому Сході є одним із найбільших ризиків для світу за останні роки та може перерости у світову війну.

Читайте також:

Теги: Єврокомісар Урсула фон дер Ляєн Іран пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
9 березня, 04:15
Околиці Бейрута частково без світла через загострення між Ізраїлем та «Хезболлою»
Ізраїльський удар по Бейруту забрав життя кількох високопоставлених іранських командирів
8 березня, 23:31
Алі Хаменеї
Ким був Алі Хаменеї, лідер Ірану
2 березня, 15:15
У неділю люди підпалили шину під час протесту біля комплексу консульства США в Карачі, Пакистан
У Пакистані під час проіранських демонстрацій загинули щонайменше 22 людини
2 березня, 01:49
Трамп та його команда слідкують за ударами по Ірану
Лідер Ірану – мертвий. Трамп підтвердив смерть Хаменеї
28 лютого, 23:47
Глава уряду Польщі закликав громадян у жодному разі не їхати до Ірану
Туск закликав поляків негайно покинути Іран через можливі удари США
19 лютого, 15:34
Трампу доповіли про повну бойову готовність американських сил у регіоні
NBC: Трамп отримав доповідь про готовність до ударів по Ірану
19 лютого, 01:46
Венс обговорив перебіг перемовин із Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером
Венс заявив, що переговори з Іраном мають змішані результати
18 лютого, 00:59
Президент Ірану вибачився перед громадськістю за придушення протестів
Президент Ірану вибачився перед громадськістю за придушення протестів
12 лютого, 03:58

Економіка

Глава Єврокомісії розповіла, у скільки ЄС обходиться війна на Близькому Сході
Глава Єврокомісії розповіла, у скільки ЄС обходиться війна на Близькому Сході
Китайські підприємці захоплюють російський ринок – розвідка
Китайські підприємці захоплюють російський ринок – розвідка
На ринку почала падати ціна на нафту: як працює план Міжнародного енергетичного агентства
На ринку почала падати ціна на нафту: як працює план Міжнародного енергетичного агентства
США пояснили, чому дозволили Індії купувати російську нафту
США пояснили, чому дозволили Індії купувати російську нафту
Трамп заявив, що вперше за 50 років у США побудують новий НПЗ
Трамп заявив, що вперше за 50 років у США побудують новий НПЗ
США розглядають послаблення санкцій щодо російської нафти: Європа занепокоєна
США розглядають послаблення санкцій щодо російської нафти: Європа занепокоєна

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua