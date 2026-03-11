Китайські підприємці захоплюють російський ринок – розвідка

Китайський бізнес захоплює в Росії онлайн-торгівлю

На російському ринку зафіксували «тривожну» для місцевих підприємців тенденцію: громадяни Китаю все частіше стають засновниками нових компаній. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, інформує «Главком».

«Кожен п’ятий новий онлайн-бізнес на Росії у 2025 році створювали китайські підприємці. Йдеться про компанії, де засновником або генеральним директором є громадянин Китаю», – йдеться в повідомленні розвідки.

Загалом кількість китайських компаній, що працюють у сфері онлайн-торгівлі у РФ, за 2025 рік зросла у 2,4 раза. Паралельно з цим кількість реєстрацій китайських бізнесів у країні збільшилася на 86% порівняно з 2024 роком.

Найбільша частка нових реєстрацій припала на:

електронну комерцію – 50,88% усіх нових китайських компаній;

оптову торгівлю – 19,03%;

роздрібну торгівлю – 9,24%;

виробництво – 3,42%.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що ця активізація китайського бізнесу відбувається одночасно з масовим відходом російських підприємців із ринку маркетплейсів.

«З лютого по грудень 2025 року кількість активних продавців на російських онлайн-платформах скоротилася на 6,9% ‒ таке зниження зафіксовано вперше за весь період спостережень. Ще більш помітним є падіння інтересу до запуску такого бізнесу: кількість нових продавців за рік зменшилася на 17,8%», – зазначають у розвідці.

Причини відтоку російських підприємців пов’язані зі стрімким зростанням витрат. Комісії маркетплейсів сьогодні можуть становити від 25% до 40% обороту, а з урахуванням додаткових витрат – до 50–70% виручки. Крім того, з 2023 року логістика для продавців подорожчала на 33–89%, а комісії платформ зросли ще на 58–63%. У таких умовах значна частина малого та середнього бізнесів втрачає рентабельність і змушена залишати ринок.

«Главком» писав, що українські виробники занепокоєні тим, що китайський часник заполонив ринок України. На споживчому ринку України частка китайського часнику становить близько 80%, тоді як українська продукція займає лише 20%. Основною причиною такої ситуації є зростання собівартості виробництва. Водночас світові ціни на часник залишаються стабільними, через що імпортна продукція стає вигіднішою для продавців.