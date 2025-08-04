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Європейські АЕС змушені скоротити потужності через аномальну спеку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Європейські АЕС змушені скоротити потужності через аномальну спеку
Швейцарія була вимушена призупинити роботу АЕС
фото:Myrаtz, CC BY 3.0 de

Деякі АЕС у Європі вимушено зменшили потужності через аномальну спеку

Атомні електростанції (АЕС) Європи змушені скорочувати виробничі потужності через аномальну спеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Згідно з інформацією видання, червень 2025 року став найспекотнішим за всю історію спостережень у Західній Європі. Електросистема європейських країн зазнала високого навантаження через різке зростання використання кондиціонерів.

При цьому спекотна погода змусила низку атомних електростанцій скоротити потужності або тимчасово закритися, оскільки охолоджувати реактори в спеку складніше. Зокрема, призупинили свою роботу АЕС, розташовані у Франції та Швейцарії.

Нагадаємо, російське міністерство закордонних справ агресивно відреагувало на заяву генерального секретара ООН Антоніу Гутерреша, який попередив, що удари росіян знову поставили під загрозу ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції. У заяві російського міністерства закордонних справ йдеться, що Гутерреш нібито допустив «провокаційні висловлювання».

До слова, аномальна спека може уповільнити економічне зростання і змінити рівень життя. Липень 2025 року в Європі розпочався з чергової хвилі спеки. Як показують дослідження провідного економіста Європейського Центробанку (ЄЦБ) Майлса Паркера, подібні погодні явища не лише завдають дискомфорту жителям європейських країн, але й впливають на економіку. Температури вище за сезонну норму впливають на економічну активність, спека також стимулює зростання капітальних витрат у компаній

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Теги: погода спека Європа АЕС Швейцарія

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