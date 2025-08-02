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В Україні без опадів: погода на 2 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні без опадів: погода на 2 серпня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

На крайньому заході країни очікуються короткочасні дощі з грозою

Сьогодні, 2 серпня, в Україні очікується погода без опадів, на заході дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на крайньому заході країни очікуються короткочасні дощі з грозою. У більшості областей температура вночі буде близько +11..+16 градусів, у денні години метеорологи фіксуватимуть від 24 до 29 градусів тепла, на півдні та сході країни значення температури будуть вищими, там вночі повітря охолоне лише до +16..+21 градусу, а вже денні максимуми сягатимуть +32. Найсвіжіше - у Карпатах, там вночі в межах +7..+12 градусів, а ось вдень повітря прогріватиметься до 17..22.

Прогноз погоди на 2 серпня
Прогноз погоди на 2 серпня
Укргідрометцентр

Вітер в межах 3-8 м/с.

Раніше ми писали, що для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.

Теги: погода прогноз погоди Укргідрометцентр

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