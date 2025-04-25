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Європейські компанії дуже занепокоєні через падіння долара – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Європейські компанії дуже занепокоєні через падіння долара – Bloomberg
Зниження курсу долара викликає тривогу щодо прибутків корпорацій
фото із відкритих джерел

У Європі бізнесмени б'ють на сполох після падіння курсу долара до трирічних мінімумів

Підвищення мит та ослаблення долара змушують компанії переглядати прогнози щодо прибутку. У Європі бізнесмени б'ють на сполох після падіння курсу долара до трирічних мінімумів по відношенню до євро і до 10-річного мінімуму по відношенню до швейцарського франка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Враховуючи, що учасники Stoxx 600 отримують 60% своїх продажів з-за кордону, таке сильне падіння долара небажане, оскільки воно різко знижує прибутки в доларах після переведення до місцевих європейських валют. У результаті акції, наражені на ризик через залежність від США, падають разом з доларом.

Індекс Stoke 600 (індекс STOXX Europe 600) – це індекс, що вимірює ефективність європейських фондових ринків. Він охоплює 600 компаній у 18 європейських країнах, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину та Італію, у низці ключових галузей, включаючи фінанси, промисловість, технології, споживчі товари, енергетику та охорону здоров'я.

Про валютні ризики вже заявили такі європейські гіганти, як SAP, Heineken, BioMerieux, WH Smith. «Європейським компаніям потрібно усвідомити, що їхня конкурентоспроможність більше не може залежати від сильного долара», – сказав Флоріан Ієлпо, голова макродосліджень в Lombard Odier Investment Managers.

За його словами, «епіцентром шторму» стане третій квартал. Водночас експерти прогнозують подальше ослаблення долара. Це вже знизило індекс S&P 500 на 8,6% з початку 2025 року та значно скоротило зростання європейських акцій цього року.

Згідно з оцінками Morgan Stanley, кожне зростання євро та інших місцевих валют на 5% проти долара зменшує зростання прибутку в індексі MSCI Europe на 1,5-2 відсоткові пункти.

Для американських компаній, які продають свої товари за кордоном, ослаблення долара може стати перевагою. Наприклад, такі корпорації як Coca-Cola та Philip Morris змогли протистояти обвалу фондового ринку цього місяця.

Для інших американських компаній, орієнтованих на внутрішній ринок, падіння долара зазвичай тягне за собою негативні наслідки, оскільки збільшує ціни на імпорт і знижує купівельну спроможність споживачів.

У міру поглиблення економічної ситуації експерти знижують свої оцінки цього року. Що стосується S&P 500, зростання прибутку на акцію прогнозується у 7,3%, що нижче 11,4% на початку року.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року, водночас погіршивши прогноз зростання економіки України у 2025 році. 

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Теги: економіка інвестиції бізнес курс доллара імпорт

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