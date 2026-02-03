Головна Країна Події в Україні
Масована атака на Україну: скільки дронів та ракет запустила РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Масована атака на Україну: скільки дронів та ракет запустила РФ
Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях

У ніч проти 3 лютого росіяни здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

РФ використали проти України:

  • чотири ракети «Циркон/Онікс»;
  • 32 балістичні ракети «Іскандер-М/С-300»;
  • сім крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 28 крилатих ракет «Х-101/Іскандер-К»;
  • 450 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів.

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Авіаційні втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей – 38 ракет та 412 безпілотників різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях. Інформація щодо шести ворожих ракет уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів.

Зауважимо, уночі Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів.

Як повідомлялося, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста. Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.

До того ж російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій

На Одещині удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. У результаті атаки понад 50 тис. мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.

